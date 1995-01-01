Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну «Екатеринбург Арены» во время матча «Зенит» – «Химки»

В эти минуты проходит финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками». На специально организованной онлайн-трибуне (куда болельщики подключаются посредством видеосвязи) оказались болельщики «Спартака». Фото доступно ниже.

В то же время на стадионе есть и оффлайн-фанаты, они расположены на трибунах с соблюдением социальной дистанции.