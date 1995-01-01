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    Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну «Екатеринбург Арены» во время матча «Зенит» – «Химки»

    В эти минуты проходит финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками». На специально организованной онлайн-трибуне (куда болельщики подключаются посредством видеосвязи) оказались болельщики «Спартака». Фото доступно ниже.

    В то же время на стадионе есть и оффлайн-фанаты, они расположены на трибунах с соблюдением социальной дистанции.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4626

      alarm 48 минут назад

      это какие-то ненастоящие спартачи, переодетые. настоящие повернулись бы к камере тем местом, которым зарабатывают!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4626

      alarm 49 минут назад

      сунули рылы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20987

      пьяныйхоровод 1 час назад

      А разме можно зверушкам на стадик заходить ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1347

      Puddle 1 час назад

      Везде эти рылы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Roma56 > Puddle 1 час назад

      даже среди твоих коллег, соседей, случайных прохожих (а может и среди родственников и друзей)

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