Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну «Екатеринбург Арены» во время матча «Зенит» – «Химки»

это какие-то ненастоящие спартачи, переодетые. настоящие повернулись бы к камере тем местом, которым зарабатывают!
В эти минуты проходит финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками». На специально организованной онлайн-трибуне (куда болельщики подключаются посредством видеосвязи) оказались болельщики «Спартака». Фото доступно ниже.
В то же время на стадионе есть и оффлайн-фанаты, они расположены на трибунах с соблюдением социальной дистанции.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Зенит» в полуфинале прошел «Спартак».
- «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.