«Зенит» вышел на разминку перед финалом Кубка России с траурными повязками в память о фанате

Футболисты «Зенита» почтили память болельщика команды Алексея «Сапога» Утова, который умер в минувший четверг.

На разминку перед финальным матчем Кубка России против «Химок» игроки петербургской команды вышли с траурными повязками.

На счету фаната 403 выезда, первый из которых он совершил в 1981 году.