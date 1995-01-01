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    «Зенит» вышел на разминку перед финалом Кубка России с траурными повязками в память о фанате

    Футболисты «Зенита» почтили память болельщика команды Алексея «Сапога» Утова, который умер в минувший четверг.

    На разминку перед финальным матчем Кубка России против «Химок» игроки петербургской команды вышли с траурными повязками.

    На счету фаната 403 выезда, первый из которых он совершил в 1981 году.

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    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4246

      порт 2 часа назад

      К великому сожалению рак никого не жалеет. Соболезнование родным и близким.

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