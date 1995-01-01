«Зенит» вышел на разминку перед финалом Кубка России с траурными повязками в память о фанате

К великому сожалению рак никого не жалеет. Соболезнование родным и близким.
Футболисты «Зенита» почтили память болельщика команды Алексея «Сапога» Утова, который умер в минувший четверг.
На разминку перед финальным матчем Кубка России против «Химок» игроки петербургской команды вышли с траурными повязками.
На счету фаната 403 выезда, первый из которых он совершил в 1981 году.
- Утов умер в возрасте 55 лет. Причина смерти не называется.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Химки».