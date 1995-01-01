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    Совет директоров ЦСКА утвердил стратегию развития клуба до конца сезона-2022/23

    В пятницу, 24 июля, состоялось заседание совета директоров ЦСКА.

    Как сообщает пресс-служба москвичей, были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона и экономические показатели деятельности клуба.

    Кроме того, советом директоров была разработана и утверждена стратегия развития, реализация которой рассчитана до лета 2023 года.

    • ЦСКА финишировал в РПЛ на четвертом месте.
    • В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1129

      Semenycch 35 минут назад

      ЦСКА сейчас принадлежит крупному московскому банку. Так и надо писать - такой то банк в лице такого то чиновника банка, а дальше по тексту. А то пудрят мозги - совет директоров.

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