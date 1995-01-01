Совет директоров ЦСКА утвердил стратегию развития клуба до конца сезона-2022/23

В пятницу, 24 июля, состоялось заседание совета директоров ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба москвичей, были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона и экономические показатели деятельности клуба.

Кроме того, советом директоров была разработана и утверждена стратегия развития, реализация которой рассчитана до лета 2023 года.