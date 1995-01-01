Совет директоров ЦСКА утвердил стратегию развития клуба до конца сезона-2022/23

ЦСКА сейчас принадлежит крупному московскому банку. Так и надо писать - такой то банк в лице такого то чиновника банка, а дальше по тексту. А то пудрят мозги - совет директоров.
В пятницу, 24 июля, состоялось заседание совета директоров ЦСКА.
Как сообщает пресс-служба москвичей, были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона и экономические показатели деятельности клуба.
Кроме того, советом директоров была разработана и утверждена стратегия развития, реализация которой рассчитана до лета 2023 года.
- ЦСКА финишировал в РПЛ на четвертом месте.
- В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.