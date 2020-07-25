Гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим в РПЛ в июле

Гол получился отличный.
Российская Премьер-лига назвала автора лучшего гола турнира по итогам июля.
Этого звания удостоился полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.
Хавбек забил в ворота «Зенита» ударом из-за пределов штрафной площади, однако это не помогло его команде избежать поражения со счетом 2:4.
Гол Даниила Уткина – лучший в июле! Болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – гол Эрика Бикфалви. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за шикарный удар игрока «Краснодара»! #ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяца #РПЛтопчик pic.twitter.com/uCLefZWzSm— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020