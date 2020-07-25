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    Гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим в РПЛ в июле

    Российская Премьер-лига назвала автора лучшего гола турнира по итогам июля.

    Этого звания удостоился полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

    Хавбек забил в ворота «Зенита» ударом из-за пределов штрафной площади, однако это не помогло его команде избежать поражения со счетом 2:4.

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1129

      Semenycch 2 часа назад

      Гол получился отличный.

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      Рейтинг: +211

      Вонючая столица 2 часа назад

      Карасёв-шкура некачественно свои тридцать серебренников отрабатывал, пропустил Уткина

      0
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      Рейтинг: +8758

      derrik2000 2 часа назад

      А гол Эрика Бикфалби через себя разве в июне был?
      Тоже, по-моему, в июле.

      Вот ТАМ гол - красавец!

      1
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      Рейтинг: +279

      alarm_иг > derrik2000 2 часа назад

      Его не засчитали.

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      Рейтинг: +8758

      derrik2000 > alarm_иг 2 часа назад

      Как это - НЕ ЗАСЧИТАЛИ?
      Всё засчитали!
      И этот гол, как написано в прикреплённом к заметке скриншоте, эксперты назвали ЛУЧШИМ.
      Но тут вмешались "эксперты РФЛ"... ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +279

      alarm_иг > derrik2000 1 час назад

      Значит перепутал с другим.

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      Рейтинг: +844

      alll-1 > derrik2000 43 минуты назад

      Гол Даниила Уткина – лучший в июле!

      Болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – гол Эрика Бикфалви. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за шикарный удар игрока «Краснодара»!

      1
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      Рейтинг: +279

      alarm_иг 2 часа назад

      Синит преследуют люди с фамилией Уткин.

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      Рейтинг: +204

      Бенедиктус > alarm_иг 2 часа назад

      птица Зенита это баклан, а с утками у Зенита не сложилось.

      2
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      Рейтинг: +20959

      пьяныйхоровод > alarm_иг 51 минуту назад

      Уткин - Уткину рознь .

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