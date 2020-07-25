Гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим в РПЛ в июле

Российская Премьер-лига назвала автора лучшего гола турнира по итогам июля.

Этого звания удостоился полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

Хавбек забил в ворота «Зенита» ударом из-за пределов штрафной площади, однако это не помогло его команде избежать поражения со счетом 2:4.