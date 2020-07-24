«Локо» опубликовал первый твит с 15 июля: «Когда очень хорошо отметил серебряные медали»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала пост в твиттере.
Аккаунт клуба не обновлялся с 15 июля.
«Когда очень хорошо отметил серебряные медали и выход в Лигу чемпионов», – написал «Локо».
Затем клуб объяснил ситуацию: «Друзья, нас на самом деле никто не взламывал, мы были заблокированы самим твиттером на фоне серии взломов крупных аккаунтов. Были заблокированы все верифицированные аккаунты, на которых менялся пароль. Техподдержка разобралась в ситуации и наконец-то вернула нам доступ».
Твиттер «Локо» молчит больше недели. Это случайный бан из-за крупнейшего взлома в истории
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер «Локомотива»