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    «Локо» опубликовал первый твит с 15 июля: «Когда очень хорошо отметил серебряные медали»

    Пресс-служба «Локомотива» опубликовала пост в твиттере.

    Аккаунт клуба не обновлялся с 15 июля.

    «Когда очень хорошо отметил серебряные медали и выход в Лигу чемпионов», – написал «Локо».

    Затем клуб объяснил ситуацию: «Друзья, нас на самом деле никто не взламывал, мы были заблокированы самим твиттером на фоне серии взломов крупных аккаунтов. Были заблокированы все верифицированные аккаунты, на которых менялся пароль. Техподдержка разобралась в ситуации и наконец-то вернула нам доступ».

    Твиттер «Локо» молчит больше недели. Это случайный бан из-за крупнейшего взлома в истории

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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