Уткин: «Я точно знаю, что «Зенит» выиграет и следующий чемпионат»

Видеоблогер Василий Уткин убежден, что «Зенит» в следующем сезоне в третий раз подряд возьмет чемпионат России. Победитель определится в мае (или раньше).

«Правильнее всего прямо сейчас сделать ставку, что «Зенит» выиграет следующий чемпионат. Я точно знаю, что так оно и будет. И, может, будет больше отрыв. Не исключено, что поседевший Артем Дзюба забьет еще больше», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.