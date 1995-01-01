Уткин: «Я точно знаю, что «Зенит» выиграет и следующий чемпионат»

Экстрасенс Вася забыл добавить: при условии, если сохранится статус-кво в руководстве футболом.
Видеоблогер Василий Уткин убежден, что «Зенит» в следующем сезоне в третий раз подряд возьмет чемпионат России. Победитель определится в мае (или раньше).
«Правильнее всего прямо сейчас сделать ставку, что «Зенит» выиграет следующий чемпионат. Я точно знаю, что так оно и будет. И, может, будет больше отрыв. Не исключено, что поседевший Артем Дзюба забьет еще больше», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
- По словам Уткина, бюджет «Зенита» равен 18 миллиардам рублей.
- У клуба самый дорогой состав в РПЛ.