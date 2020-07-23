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  • Уткин: «Я точно знаю, что «Зенит» выиграет и следующий чемпионат»

Уткин: «Я точно знаю, что «Зенит» выиграет и следующий чемпионат»

23 июля 2020, 22:11
22

Видеоблогер Василий Уткин убежден, что «Зенит» в следующем сезоне в третий раз подряд возьмет чемпионат России. Победитель определится в мае (или раньше).

«Правильнее всего прямо сейчас сделать ставку, что «Зенит» выиграет следующий чемпионат. Я точно знаю, что так оно и будет. И, может, будет больше отрыв. Не исключено, что поседевший Артем Дзюба забьет еще больше», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
  • По словам Уткина, бюджет «Зенита» равен 18 миллиардам рублей.
  • У клуба самый дорогой состав в РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (22)
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Питер - гейская столица Р
1595531608
В ЛЧ посмотрим на голубцов, там Вилкова и Иванова не будет.
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alp
1595532647
это естественно, если соперники унылое говно, не пытаются даже что то исправить, а даже наоборот, распродают своих лидеров. мазохисты длять...сдается мне, отрыв будет в следующем году очков в 40... и естественно в этом будут виноваты газпром, судейский корпус и спортлото
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порт
1595533259
А пополневший блогер, так и останется Васей.
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Garrincha58
1595535639
кто недоволен чемпионстивом Зенита со...си..те и вы тоже Дональд DUCK(медицинский судок)
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NewLife
1595535841
Экстрасенс Вася забыл добавить: при условии, если сохранится статус-кво в руководстве футболом.
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somn
1595570488
Вызовите ему ветеринара!
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neveldomha
1595585628
Увася сказал, что все клубы кроме Зенита гавно. А Дзюба даже в 50 будет рвать Спартак. Увася, я с тобой согласен.
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Garrincha58
1595592290
Уткин: «Я точно знаю, что «Зенит» выиграет следующую ЛЧ»
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3a zenit
1595593769
ощипка у Васи,Федун же заявил что выделить лямы на судей)
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житель СПб
1595609443
Все высказались! Что ж... и я тогда тоже. На сегодня Зенит сильнее всех ближайших преследователей процентов на 25%. Это - объективное состояние. У главных конкурентов нет сбалансированных команд, нет четких тренеров, нет планов на улучшение игры. И это - не вина Зенита! Поймите это. И отсутствие сбалансированности команд - не в недостатке средств, если хороших футболистов разгоняют. Средств достаточно и у Локомотива, и у Спартака. Более чем достаточно, прекращайте писать другое! И не Зенит виноват в психованном поведении тренеров других команд. Поэтому Локомотив при Семине - это был реальный конкурент, а сейчас - не знаю... Давайте посмотрим всего через 2 недели - что с составом команд изменится. Если в Зените останутся Азмун и придет Кокорин - победить его в Чемпе будет очень непросто.
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