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    Уткин: «Я точно знаю, что «Зенит» выиграет и следующий чемпионат»

    Видеоблогер Василий Уткин убежден, что «Зенит» в следующем сезоне в третий раз подряд возьмет чемпионат России. Победитель определится в мае (или раньше).

    «Правильнее всего прямо сейчас сделать ставку, что «Зенит» выиграет следующий чемпионат. Я точно знаю, что так оно и будет. И, может, будет больше отрыв. Не исключено, что поседевший Артем Дзюба забьет еще больше», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
    • По словам Уткина, бюджет «Зенита» равен 18 миллиардам рублей.
    • У клуба самый дорогой состав в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1524

      NewLife 23 минуты назад

      Экстрасенс Вася забыл добавить: при условии, если сохранится статус-кво в руководстве футболом.

      0
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      Рейтинг: +10753

      Garrincha58 27 минут назад

      кто недоволен чемпионстивом Зенита со...си..те и вы тоже Дональд DUCK(медицинский судок)

      1
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      Рейтинг: +598

      elessar arnor 50 минут назад

      в 90х был Спартак, теперь Зенит, трудные времена - хе ро вы чеемпионы

      0
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      Рейтинг: +10753

      Garrincha58 50 минут назад

      могу поспорить следующий ЧР если он состоится и закончится то чемпион сменится,а кто станет даже не буду заморачиваться

      0
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      Рейтинг: +4507

      Борат 59 минут назад

      Я точно знаю что Вася Уткин станет ещё жирнее за следующий чемпионат ! Позор рылам !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +4508

      Alekxei Z. 1 час назад

      Вот ВАся америку открыл.
      Самый богатый , с лучшим составом , с админресурсом и карманным судейским корпусом. Так что повторение вполне реально.

      0
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      Рейтинг: +176

      Зентролль 1 час назад

      Скажем так, что он прав примерно на 80%. На остальные 20% могут рассчитывать Локомотив, Краснодар, ЦСКА, Ростов и с натяжкой Спартак и Динамо...Но если с судейством будет полный порядок, то расклад может сильно измениться.

      0
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      Рейтинг: +4210

      порт 1 час назад

      А пополневший блогер, так и останется Васей.

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      Рейтинг: +4510

      alarm 1 час назад

      халк в первом сезоне был так себе, раскрылся по полной со второго сезона. примерно то же самое будет с малкомом. и если не продавать азмуна и вернуть кокорина - то отрыв в следующем сезоне будет космический, кого бы локомотив не подписал.

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      Рейтинг: +5203

      alp 1 час назад

      это естественно, если соперники унылое говно, не пытаются даже что то исправить, а даже наоборот, распродают своих лидеров. мазохисты длять...сдается мне, отрыв будет в следующем году очков в 40... и естественно в этом будут виноваты газпром, судейский корпус и спортлото

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