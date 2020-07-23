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  • Уткин: «Худшего, слабейшего «Зенита», чем сейчас, просто не бывало. Все рекорды показаны в неконкурентной среде»

Уткин: «Худшего, слабейшего «Зенита», чем сейчас, просто не бывало. Все рекорды показаны в неконкурентной среде»

23 июля 2020, 20:09
27

Видеоблогер Василий Уткин оценил игру «Зенита» в последнем чемпионате России. Его команда взяла второй раз подряд.

«Обаяние цифр совершенно обманчиво. У вас худший «Зенит» за новейшие времена. Худшего, слабейшего просто не бывало. При Роберто Манчини команда, возможно, играла слабее, но это была тренерская проблема. Команда могла быть лучше, поэтому Манчини и был уволен.

А нынешняя команда на пике показывает именно это и большего она не покажет. Все рекорды показаны в совершенно неконкурентной среде», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

  • Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.
  • Осенью «Зенит» выступит в группе Лиги чемпионов.
  • 25 июля команда сыграет в финале Кубка России против «Химок».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (27)
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порт
1595524557
Вася опять загулял.
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3a zenit
1595525875
кто виноват в том что Уткин ЖИРНЫЙ?
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giluxa1963
1595526078
если худший клуб так спокойно выигрывает чемпионат а лучший спартак на 7 место еле еле попал --эх Вася
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derrik2000
1595526104
Как никогда согласен с Васей. Да - стали чемпионами. Но не Германии или, там, Италии или Испании, а РОССИИ, где футбол семимильными шагами... ДЕГРАДИРУЕТ. Не в плане зарплат игрочил и тренеров, конечно: здесь как раз всё в ажуре. Но даже выигранный в 1/2 финала кубка России матч у Спартака показал, что Зенит НЕ имеет набора тактических схем, нормальной (по-европейским меркам) физической подготовки, КЛАССНЫХ (кроме двух-трёх) по европейским меркам игроков. И это ЛУЧШАЯ КОМАНДА РОССИИ, которая с ГИГАНТСКИМ ОТРЫВОМ от второго места стала чемпионом нашей страны? Что же тогда ждать в еврокубках от других команд и от всего нашего футбола в целом? (((
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ab15488
1595526210
А с какой стати зенит должна волновать слабость оппонентов? Это проблемы оппонентов. То что Спартак 40 лчмов евро тупо слил на повальные трансферы не зенит виноват. И в жадности Гинера не зенит виноват. Да, я за то, чтоб в нашем чемпионате было как можно больше сильных команд, только тогда наши смогут конкурировать в Европе. Но об этом должны думать генеральные директора этих самых команд.
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Kollljan
1595527817
Из Уткина просто прёт досада, что его любимый Спартак так опозорился по результатам всего сезона. И перспектив на следующий сезон не просматривается. Спартак последнее время оттачивает не игру, а виртуозность падения в штрафной соперника. Тактика, дриблинг, точные передачи, скорость развития атаки и т.д., зачем это всё? Главное, убедительно упасть в штрафной! Затем, всей командой бежать на судью, уламывая его дать пенальти - и вот вам результат. В следующем сезоне посмотрим на это всё.
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Питер - гейская столица Р
1595528627
Долбятся в очко бомжи прямо в раздевалке после матчей. Очень стыдно, что такой клубишко выступает в РПЛ.
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paracetamol
1595529659
Ути-ути. Да Зенит и играет в пол ноги, выигрывая в 1 мяч. Зато вся дистанцию прошел ровно. 8 матчей, 7 побед и 1 ничья вторым составом. А что с Локо, конями, быками, свинями... Короновирусная лихорадка!
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alp
1595532734
я куею, дорогая редакция, соперники слабы, поэтому Зенит чемпион, и он виноват. вася опять говном обожрался
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NewLife
1595536245
Вася назвал нынешний синит какашкой и сильно разозлил местное полчище немытых. Зачем-то стали всуе упоминать Спартак, хотя Вася о нем не говорил. У педикулезных оказывается еще и паранойя.
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