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    Уткин: «Худшего, слабейшего «Зенита», чем сейчас, просто не бывало. Все рекорды показаны в неконкурентной среде»

    Видеоблогер Василий Уткин оценил игру «Зенита» в последнем чемпионате России. Его команда взяла второй раз подряд.

    «Обаяние цифр совершенно обманчиво. У вас худший «Зенит» за новейшие времена. Худшего, слабейшего просто не бывало. При Роберто Манчини команда, возможно, играла слабее, но это была тренерская проблема. Команда могла быть лучше, поэтому Манчини и был уволен.

    А нынешняя команда на пике показывает именно это и большего она не покажет. Все рекорды показаны в совершенно неконкурентной среде», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

    • Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.
    • Осенью «Зенит» выступит в группе Лиги чемпионов.
    • 25 июля команда сыграет в финале Кубка России против «Химок».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии27
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      Рейтинг: +12

      Питер - гейская столица Р 9 минут назад

      Долбятся в очко бомжи прямо в раздевалке после матчей. Очень стыдно, что такой клубишко выступает в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +296

      alarm_иг 12 минут назад

      Новость про синит, а питерские комментят про Спартак. Гыгы.

      0
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      Рейтинг: +20924

      пьяныйхоровод > alarm_иг 7 минут назад

      Ну или наоборот .

      0
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      ...
      Рейтинг: +296

      alarm_иг > пьяныйхоровод 29 секунд назад

      Другие отвечают. Причем ни кого не оскорбляя.

      0
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      Рейтинг: +2079

      Kollljan 22 минуты назад

      Из Уткина просто прёт досада, что его любимый Спартак так опозорился по результатам всего сезона. И перспектив на следующий сезон не просматривается. Спартак последнее время оттачивает не игру, а виртуозность падения в штрафной соперника. Тактика, дриблинг, точные передачи, скорость развития атаки и т.д., зачем это всё? Главное, убедительно упасть в штрафной! Затем, всей командой бежать на судью, уламывая его дать пенальти - и вот вам результат. В следующем сезоне посмотрим на это всё.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8703

      derrik2000 > Kollljan 14 минут назад

      А причём тут Спартак с 7-м местом, что, к сожалению, совершенно справедливо: могли бы и места с 9-го по 12-е занять с такой, с позволения сказать, "игрой"
      Тут вопрос-то Вася задаёт совсем другой.
      КАК может команда, показывающая далеко не самый лучший футбол в течение сезона стать ЛУЧШЕЙ в нашем чемпионате, ГИГАНТСКИ опередив 2-ю команду в турнирной таблице, и что будет делать в еврокубках эта самая "лучшая команда России", и ЧТО там будут делать наши остальные команды?
      Ничейки гонять, которые на чужом поле за счастье, поскольку за ничейки тоже начисляются баллы в "общую копилку"?
      ЭТО ЦЕЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ НАШИХ КОМАНД В ЕВРОКУБКАХ - очки в копилку добывать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +152

      ab15488 49 минут назад

      А с какой стати зенит должна волновать слабость оппонентов? Это проблемы оппонентов. То что Спартак 40 лчмов евро тупо слил на повальные трансферы не зенит виноват. И в жадности Гинера не зенит виноват. Да, я за то, чтоб в нашем чемпионате было как можно больше сильных команд, только тогда наши смогут конкурировать в Европе. Но об этом должны думать генеральные директора этих самых команд.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4481

      alarm 51 минуту назад

      вася тоже в неконкурентной среде демонстрирует рекордные запасы жира на зиму

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8703

      derrik2000 51 минуту назад

      Как никогда согласен с Васей.
      Да - стали чемпионами.
      Но не Германии или, там, Италии или Испании, а РОССИИ, где футбол семимильными шагами... ДЕГРАДИРУЕТ.
      Не в плане зарплат игрочил и тренеров, конечно: здесь как раз всё в ажуре.
      Но даже выигранный в 1/2 финала кубка России матч у Спартака показал, что Зенит НЕ имеет набора тактических схем, нормальной (по-европейским меркам) физической подготовки, КЛАССНЫХ (кроме двух-трёх) по европейским меркам игроков.
      И это ЛУЧШАЯ КОМАНДА РОССИИ, которая с ГИГАНТСКИМ ОТРЫВОМ от второго места стала чемпионом нашей страны?
      Что же тогда ждать в еврокубках от других команд и от всего нашего футбола в целом? (((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2001

      giluxa1963 51 минуту назад

      если худший клуб так спокойно выигрывает чемпионат а лучший спартак на 7 место еле еле попал --эх Вася

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8703

      derrik2000 > giluxa1963 49 минут назад

      А КТО сказал, что Спартак - ЛУЧШИЙ?
      Это уже, извини, только ТЫ пишешь.
      Я, например, такого не пишу, а, скорее, пишу совсем наоборот о нынешней команде Спартак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3994

      3a zenit 55 минут назад

      кто виноват в том что Уткин ЖИРНЫЙ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2079

      Kollljan > 3a zenit 31 минуту назад

      Судьи, "купленные" газпромом.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3994

      3a zenit > Kollljan 3 минуты назад

      правильный ответ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4206

      порт 1 час назад

      Вася опять загулял.

      1
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      Рейтинг: +1079

      Semenycch 1 час назад

      Это ж надо так оскорбить московские клубы, особенно Динамо и Спартак!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1459

      vsespartak01 > Semenycch 1 час назад

      ты только и видишь как кого то оскорбить вместе со своими недо!ну почему в городе петра первого живут некоторые недочеловеки?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      Aston > vsespartak01 1 час назад

      Там мозга уже не осталось,паленка всему виной

      0
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      ...
      Рейтинг: +1079

      Semenycch > vsespartak01 1 час назад

      Я то тут причем? Сильнее всего Спартак оскорбляют его результаты, его руководство и болельщики, а я лишь комментирую!

      1
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      Рейтинг: +1459

      vsespartak01 > Semenycch 51 минуту назад

      таких комментаторов в ваше же болото!

      0
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      Рейтинг: +1459

      vsespartak01 > Semenycch 47 минут назад

      ну почему не понимаю у вас столько алармоборатов и кпссников?вроде культурный город?а столько грязи и овна!вы же сами себя вводите в ранг хамов и паразитов!сегодня разговаривал с армейскими фанатами он ваще от вас в полном недоумении!откуда у них столько грязи невежества!я согласен мы тоже не паиньки,но все идет от вас и в вашу же сторону!все!чую потекет унитаз кпссник!

      1
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      Рейтинг: +20924

      пьяныйхоровод > vsespartak01 28 минут назад

      Вот и мне не въехать - почему за столичный клуб болеет ( а может и не болеет) столько урелов , упырей и просто неадекватных личностей ? А у прочих сразу визги и истерика , когда им возражают .

      1
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      Рейтинг: +1459

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 24 минуты назад

      например!

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      Рейтинг: +1459

      vsespartak01 > vsespartak01 21 минуту назад

      от ваших:аларм борат кпссник тарелка блюдо пох был пьян узбагоенный литейный чаек пудель ........и т.д и т.п!

      1
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      Рейтинг: +296

      alarm_иг > Aston 16 минут назад

      И веселящий газ. Гыгы.

      0
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      Рейтинг: +296

      alarm_иг > vsespartak01 3 минуты назад

      Есть еще гуно. Не смог объяснить, что означает это слово. И которое либо всегда бухое и обкуреное, либо тупое чучело. А скорее всего всё вместе.

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      Рейтинг: +20924

      пьяныйхоровод > vsespartak01 3 минуты назад

      Я этих клоунов запоминать должен , с десяток имбицилов , которые кроме "пи...сы , голубые , команда воровской власти ничего не пишут . Ты сам то ботопроизводством не балуешься часом ?

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