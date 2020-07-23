Уткин: «Худшего, слабейшего «Зенита», чем сейчас, просто не бывало. Все рекорды показаны в неконкурентной среде»

Видеоблогер Василий Уткин оценил игру «Зенита» в последнем чемпионате России. Его команда взяла второй раз подряд.

«Обаяние цифр совершенно обманчиво. У вас худший «Зенит» за новейшие времена. Худшего, слабейшего просто не бывало. При Роберто Манчини команда, возможно, играла слабее, но это была тренерская проблема. Команда могла быть лучше, поэтому Манчини и был уволен.

А нынешняя команда на пике показывает именно это и большего она не покажет. Все рекорды показаны в совершенно неконкурентной среде», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.