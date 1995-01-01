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    Журналист Короткин: «Зенит» подпишет с Дзюбой двухлетний контракт с прежней зарплатой

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин раскрыл условия нового контракта форварда «Зенита» Артема Дзюбы с петербургским клубом.

    «Срок – 2+1. Личные условия как в прошлом контракте – 3,6-3,7 миллиона евро в год с бонусами. Объявят после финала Кубка России», – сообщил Короткин.

    Действующее соглашение Дзюбы истекает в конце июля.

    • Нападающий – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ с 17 мячами.
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 17:30
    Комментарии6
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      Рейтинг: -630

      Аденн 43 минуты назад

      этому пню только и место в гнойнике под названием бЗенид, Стыд и срам бЗениду.

      -2
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      Рейтинг: +10729

      Garrincha58 1 час назад

      хорошо устроился где бы ему за рубежом столько дали

      0
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      Рейтинг: +4481

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      LOKOfanatik19 1 час назад

      А что, забивает много, отдает много, еще и Россиянин. Конечно оставлять.

      1
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      Рейтинг: +1049

      Semenycch 1 час назад

      Все правильно!

      1
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      Рейтинг: +6586

      paracetamol 1 час назад

      Нормально!

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