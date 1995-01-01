этому пню только и место в гнойнике под названием бЗенид, Стыд и срам бЗениду.
Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин раскрыл условия нового контракта форварда «Зенита» Артема Дзюбы с петербургским клубом.
«Срок – 2+1. Личные условия как в прошлом контракте – 3,6-3,7 миллиона евро в год с бонусами. Объявят после финала Кубка России», – сообщил Короткин.
Действующее соглашение Дзюбы истекает в конце июля.
- Нападающий – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ с 17 мячами.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом России.