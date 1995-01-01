Журналист Короткин: «Зенит» подпишет с Дзюбой двухлетний контракт с прежней зарплатой

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин раскрыл условия нового контракта форварда «Зенита» Артема Дзюбы с петербургским клубом.

«Срок – 2+1. Личные условия как в прошлом контракте – 3,6-3,7 миллиона евро в год с бонусами. Объявят после финала Кубка России», – сообщил Короткин.

Действующее соглашение Дзюбы истекает в конце июля.