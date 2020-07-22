Sport24: «Спартак» готовит предложение по трансферу Кокорина

«Спартак» заинтересовался форвардом «Зенита» Александром Кокориным, передает Sport24.

Московский клуб в ближайшее время должен сделать футболисту выгодное предложение. Действующее соглашение Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании этого сезона.

Сейчас игрок находится в аренде в «Сочи». В этом сезоне РПЛ он забил за южан семь мячей.