Sport24: «Спартак» готовит предложение по трансферу Кокорина

Человек ищет не команду, а 3 ляма в год.
Играть с юниорами Ростова, и забивать им по 3 гола, вряд ли еще удастся. А по игре, у нас Соболев по-интересней будет. Вероятно запустили рекламу кокоши, - авось кто клюнет на его запросы.
А если это действительно серьезно, то вероятно Арнольдыч взялся по-рулить командой. Мало ему экспериментов с широким.
«Спартак» заинтересовался форвардом «Зенита» Александром Кокориным, передает Sport24.
Московский клуб в ближайшее время должен сделать футболисту выгодное предложение. Действующее соглашение Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании этого сезона.
Сейчас игрок находится в аренде в «Сочи». В этом сезоне РПЛ он забил за южан семь мячей.
- «Спартак» идет в РПЛ девятом месте и лишился шансов попасть в еврокубки.
- Кокорин принадлежит «Зениту» с января 2016 года.