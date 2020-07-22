Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Sport24: «Спартак» готовит предложение по трансферу Кокорина

    «Спартак» заинтересовался форвардом «Зенита» Александром Кокориным, передает Sport24.

    Московский клуб в ближайшее время должен сделать футболисту выгодное предложение. Действующее соглашение Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании этого сезона.

    Сейчас игрок находится в аренде в «Сочи». В этом сезоне РПЛ он забил за южан семь мячей.

    • «Спартак» идет в РПЛ девятом месте и лишился шансов попасть в еврокубки.
    • Кокорин принадлежит «Зениту» с января 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:43
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5253

      ivany4 5 секунд назад

      Человек ищет не команду, а 3 ляма в год.
      Играть с юниорами Ростова, и забивать им по 3 гола, вряд ли еще удастся. А по игре, у нас Соболев по-интересней будет. Вероятно запустили рекламу кокоши, - авось кто клюнет на его запросы.
      А если это действительно серьезно, то вероятно Арнольдыч взялся по-рулить командой. Мало ему экспериментов с широким.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1489

      FENIX-SL 2 минуты назад

      зенит и спартак друг другу подходят
      прекрасная однополая пара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4474

      alarm 10 минут назад

      у хрюканов был шанс забрать его в начале карьеры, как написано на википедии, но зажали немного денег - теперь кусают свои свинячьи хвосты!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1267

      ziborock > alarm 7 минут назад

      Свинячий хвост у Азмуна в опе!)))
      P.S. Чего про "зулусов" и Бориса с Трубачом перестал писать?!)))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6574

      paracetamol 10 минут назад

      Урюкова из Уфы берите, как раз для вас. И всего 10 евролямов!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1267

      ziborock > paracetamol 6 минут назад

      Семак и Круговой урюки?! Так и запишем!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1102

      spam2009 12 минут назад

      нахрен он нам нужен, ментобомж, вы че совсем

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6628

      Литейный4 13 минут назад

      Кокорин рассмеётся в лицо тому кто предложит ему свинарник. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6628

      Литейный4 14 минут назад

      Свиньи не достойны Кокорина. гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1267

      ziborock > Литейный4 10 минут назад

      Напомни, что ты писал о Кокорине когда он в Динамо играл?!)))
      P.S. Ради того чтобы посмотреть как вы в 3-ий раз переобуетесь даже захотелось увидеть Кокорина в Спартаке!)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6628

      Литейный4 > ziborock 5 минут назад

      Кокорин в Динамо был никем. Он в Зените стал игроком высокого уровня. Как и Данни. Был никем, стал всем. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6628

      Литейный4 > ziborock 5 минут назад

      Что на Соккере перманент влепили? Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12003

      vladimir-7 15 минут назад

      Ну, Зенит ни за что не отдаст Кокорина в клуб, который является, мягко
      говоря, соперником. Кто больше денег даст, туда Кокорин и уйдёт.
      У Ротенберга тоже и деньги есть, и желание его оставить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8664

      derrik2000 17 минут назад

      Что-то из области фантастики, полагаю.
      Думаю, что целью написавшего заметку в Sport24 было желание выделится среди "сереньких" на фоне этой "новости" событий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1761

      Genz 20 минут назад

      Узнал от друзей Газизова в Уфе,что действительно забирают Кокорина, и Саша предварительно согласие дал. Ему сделали предложение,от которого невозможно отказаться. Другие клубы ,в том числе зенит ,далеко отстали в денежном эквиваленте евро. Исполнитель тюремного шансона перебирается в Москву

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3168

      Томик > Genz 15 минут назад

      Вот в переход Урунова за 2 миллиона готов поверить. А в то, что опять на Кокорине делать деньги будут - уже не верится. Точнее, не верится, что "Спартак" в эти экскременты полезет. И так достаточно извозюкались. Кто там ещё себе домишко на лазурном берегу не построил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8664

      derrik2000 > Томик 11 минут назад

      Ну его на хрен этого Урунова!
      9 матчей - 0 голов и 0 голевых передач.
      Писали, что "всадник без головы".
      Пусть и дальше за "Уфу" пылит.
      А Спартаку такие без надобности.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77977
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru