Журналист Короткин: «Джикию связывают с «Локомотивом». Сумма отступных – 15 миллионов»

«Локомотив» задумывается о покупке центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии. Однако шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин не уверен, что у москвичей есть деньги на трансфер игрока.

«Джикию связывают с «Локомотивом». Сумма отступных – 15 миллионов евро. Защитник сейчас на пике стоимости, поскольку у него еще два года действует контракт.

С учетом множества факторов ценник на Джикию возрастает до 20-25 миллионов, но у «Локомотива» таких денег нет», – сообщил инсайдер.