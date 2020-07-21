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  • Журналист Короткин: «Джикию связывают с «Локомотивом». Сумма отступных – 15 миллионов»

Журналист Короткин: «Джикию связывают с «Локомотивом». Сумма отступных – 15 миллионов»

21 июля 2020, 20:20
6

«Локомотив» задумывается о покупке центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии. Однако шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин не уверен, что у москвичей есть деньги на трансфер игрока.

«Джикию связывают с «Локомотивом». Сумма отступных – 15 миллионов евро. Защитник сейчас на пике стоимости, поскольку у него еще два года действует контракт.

С учетом множества факторов ценник на Джикию возрастает до 20-25 миллионов, но у «Локомотива» таких денег нет», – сообщил инсайдер.

  • 26-летний Джикия – воспитанник «Локомотива».
  • За «Спартак» он выступает с 2017 года.
  • Сейчас «Спартак» в РПЛ идет девятым, «Локомотив» – вторым.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (6)
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LOKOfanatik19
1595354999
20-25 млн за Джикию.... это только за Российский паспорт. В европе никто таких денег не даст.
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JTherry
1595355418
такой противоречивый вброс - Локо задумывается над покупкой... но денег у Локо нет... настолько "скандальная новость" - одна бабка сказала!
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САДЫЧОК
1595356968
Джикия после перерыва в Спартаке худший игрок !
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Fan Loko mik
1595389809
Кому ОН нужен за 20-25 млн?????? Даже 15 млн - это полный бред!!!!! Пусть дальше играет в Спартаке!
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isakkobelini
1595395664
Вряд ли Джикия сам захочет уйти , мне кажется его все устраивает в Спартаке.
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zigbert
1595407862
О чем тут разговор если за дешево Спартак его не отдаст а у Локомотива нет таких денег.Да и у самого Джикии вряд ли есть желание покинуть Спартак.
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