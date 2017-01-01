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    Журналист Короткин: «Джикию связывают с «Локомотивом». Сумма отступных – 15 миллионов»

    «Локомотив» задумывается о покупке центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии. Однако шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин не уверен, что у москвичей есть деньги на трансфер игрока.

    «Джикию связывают с «Локомотивом». Сумма отступных – 15 миллионов евро. Защитник сейчас на пике стоимости, поскольку у него еще два года действует контракт.

    С учетом множества факторов ценник на Джикию возрастает до 20-25 миллионов, но у «Локомотива» таких денег нет», – сообщил инсайдер.

    • 26-летний Джикия – воспитанник «Локомотива».
    • За «Спартак» он выступает с 2017 года.
    • Сейчас «Спартак» в РПЛ идет девятым, «Локомотив» – вторым.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4427

      САДЫЧОК 49 минут назад

      Джикия после перерыва в Спартаке худший игрок !

      0
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      Рейтинг: +5665

      JTherry 1 час назад

      такой противоречивый вброс - Локо задумывается над покупкой... но денег у Локо нет... настолько "скандальная новость" - одна бабка сказала!

      2
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      Рейтинг: +910

      LOKOfanatik19 1 час назад

      20-25 млн за Джикию.... это только за Российский паспорт. В европе никто таких денег не даст.

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