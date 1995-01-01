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    Ещенко после матча с «Зенитом» показал футболку со словами «*** вам. А» и изображением медведя в костюме

    В полуфинальном матче Кубка России «Спартак» в гостях проиграл «Зениту» со счетом 1:2.

    После финального свистка защитник столичной команды Андрей Ещенко снял игровую майку, под которой оказалась футболка со словами «*** вам. А» и изображением медведя в костюме.

    Вероятно, это отсылка к генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2663

      KPCCSPB 13 минут назад

      Ахаха, народная помойка бомбит, наверное все углы масквабада кипятком обоссали уже... Вспомнив в ЕК и чемпионский сезон спорток, наводит на мысль, что это аутистодаунымазахисты живут видимо одним днём, раз свой позор забывают через неделю...

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      Рейтинг: +3510

      морозз 19 минут назад

      Медведев сам начал эту компанию острословия и соответственно получил ответку в свою харю от всей русской души!

      0
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      Рейтинг: +1882

      neveldomha 28 минут назад

      Футболка с медведем на теле свиньи. Забавно.

      2
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      Рейтинг: +13896

      vka1970 1 час назад

      Дутые чемпионы сейчас начнут как обычно испражняться в словосочетаниях.На другое у них уже не хватит не сил, ни ума, ни возможностей.Далее жду с нетерпением осени где европейские команды начнут им показывать то, что показывали в раздевалке Азмун и дзюба.Ведь в Европе Виковых и Ивановых увы нет.

      6
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      Рейтинг: +147

      Spirit_78 > vka1970 50 минут назад

      Испражняться не хочу и не буду, а вопрос задам: Ещенко в итоге молодец?

      1
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      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > Spirit_78 46 минут назад

      Да он теперь для них герой!
      Как я уже и сказал Спартак, как в фильме про 300 спартаковцев, это зрелище для пи.де.ра.стов!
      =)))))

      0
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      Рейтинг: +212

      O-kolesov > vka1970 39 минут назад

      ....сказала дутая "народная команда"

      2
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      Рейтинг: +2875

      "supermax" > vka1970 18 минут назад

      а че там судья? косорезил опять? я увы не смотрел матч

      0
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      Рейтинг: +9020

      Skull_Boy > "supermax" 6 минут назад

      Не удалили Оздоева и не назначил два ЧИСТЕЙШИХ пенальти в пользу Спартака, там даже комментаторы охринели от этого

      0
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      Рейтинг: +2663

      KPCCSPB > Skull_Boy 3 минуты назад

      Где твоя вонь была, когда в том году в Краснодаре, Оздоеву чуть ногу не сломали, даже нарушение не дали. Ерохин у в грозном чуть ногу не сломали, где ты был то? Вафленок

      0
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      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Ничтожесто, только это и может!
      =)))
      мАсковская помойка.
      Нужна дисквалификация на весь следующий сезон.

      2
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      Рейтинг: +992

      Semenycch 1 час назад

      А ведь Медведев оказался прав!

      6
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      Рейтинг: +2270

      serhio80 > Semenycch 1 час назад

      В чем? Что судей в очередной раз зарядил?) ну так в очередной раз убедились какие ******** в Питере живут)

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      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > serhio80 28 минут назад

      Король говна и пыли заговорил.
      Жопе слова не давали, зачем сотрясаешь воздух?

      1
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      Рейтинг: +2270

      serhio80 > Спартак гуно знают все 2 минуты назад

      На куй иди) ничтожество ******)

      0
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      Рейтинг: +5073

      alp 1 час назад

      ппц ума палата... и, ладно бы, если б выиграл.. а так то зачем?

      2
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      Рейтинг: +1272

      gor77 1 час назад

      Вспомнился старый анекдот:
      Дети хвастаются во дворе:
      - У меня папа каратист!
      - А у меня боксёр!
      - У меня дзюдоист!
      - А у меня футболист!
      Все хором:
      - Ух ты! А в морду зам.министра дать сможет?

      0
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      Рейтинг: +8488

      derrik2000 1 час назад

      Я смотрю ум у этих футболёров на уровне неандертальца..

      4
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      Рейтинг: +3620

      Давид59 1 час назад

      Интересно, какие там первые буквы?(вместо двух точек). Вдуй наверное ;)))

      3
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      Рейтинг: +2270

      serhio80 > Давид59 1 час назад

      Тебе вдули уже) *********** они такие)

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