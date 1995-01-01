Ещенко после матча с «Зенитом» показал футболку со словами «*** вам. А» и изображением медведя в костюме

Ахаха, народная помойка бомбит, наверное все углы масквабада кипятком обоссали уже... Вспомнив в ЕК и чемпионский сезон спорток, наводит на мысль, что это аутистодаунымазахисты живут видимо одним днём, раз свой позор забывают через неделю...
В полуфинальном матче Кубка России «Спартак» в гостях проиграл «Зениту» со счетом 1:2.
После финального свистка защитник столичной команды Андрей Ещенко снял игровую майку, под которой оказалась футболка со словами «*** вам. А» и изображением медведя в костюме.
Вероятно, это отсылка к генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.