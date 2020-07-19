Арбитр Федотов: «На 60-й минуте был пенальти на Соболеве. VAR опять обосрался»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод кубкового матча «Зенит» – «Спартак» с неназначенным пенальти на Александре Соболеве.

«На 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо – это вторая жeлтая карточка и удаление колумбийца.

Сейчас все взорвeтся, это большой скандал. VAR в очередной раз обосрался», — сказал Федотов.

В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и сыграет в финале турнира с «Химками».