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    Арбитр Федотов: «На 60-й минуте был пенальти на Соболеве. VAR опять обосрался»

    Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод кубкового матча «Зенит»«Спартак» с неназначенным пенальти на Александре Соболеве.

    «На 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо – это вторая жeлтая карточка и удаление колумбийца.

    Сейчас все взорвeтся, это большой скандал. VAR в очередной раз обосрался», — сказал Федотов.

    В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и сыграет в финале турнира с «Химками».

    Источник: «Чемпионат»

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    19.07.2020 21:28
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 июля 2020, 15:44

      Федотова от свистунства отлучили, он зол на весь мир и еще не такое напишет.

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 20 июля 2020, 01:07

      Да, мне позиция Федотова по матчу тоже кажется очень субъективной.

      1
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 20 июля 2020, 00:31

      Есть одно но, раз ты типо такой честный. Соболева уже не должно было быть к 60-й минуте на поле, так как его надо было удалять в первом тайме. Хватит Федотов, ты опять о.б.о.с.р.а.л.с.я, зря тебе Федун приплачивает.

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 июля 2020, 23:40

      Не зря значки заранее изготовили! Пи здун Журавель!

      6
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 19 июля 2020, 23:13

      VAR ни капельки не обосрался, в нём стоит надёжная питерская программа, он так запрограммирован.

      12
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      Рейтинг: +511

      Ссппааррттаакк 19 июля 2020, 22:54

      Противно читать и слушать вот эту бредятину. Что изменится? Эти ползунки играть не умеют, только плачут. Весь этот сезон виноваты арбитры и почему - то Питер. А Играть то наша Народная Команда СПАРТАК будет?

      7
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > Ссппааррттаакк 19 июля 2020, 23:59

      Поставил бы 10 плюсов за адекват, если бы возможно было.

      1
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      Рейтинг: +134

      CF Kellevro 19 июля 2020, 22:42

      Какая-то шляпа с варом у нас) кто-то распределяет места в еврокубках.

      6
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      Рейтинг: +134

      CF Kellevro 19 июля 2020, 22:41

      Фол жирков на соболеве, удар в лицо соболеву и айртона в спину уложили в штрафной так то 3 пенальти вар не увидел, а вот в ворота ЦСКА чирач по пальцам набабкина увидел.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июля 2020, 22:34

      Федотов ты сам хоть обосрись но счёт 2-1

      4
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      Рейтинг: +1646

      Кронштадт65 19 июля 2020, 22:01

      Федотову больше делать не х-р, как только масло в огонь подливать. самого вып__з__дили, от кормушки отлучили вот и бесется

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