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    Арбитр Федотов: «Иванов должен был ставить пенальти за фол Жиркова на Соболеве»

    Арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с падением в штрафной площади форварда Александра Соболева в кубковом матче «Зенит»«Спартак».

    «Иванов должен был ставить пенальти в ворота «Зенита». Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку. В ворота «Спартака» пенальти был. На Азмуне нарушали правила», – прокомментировал Федотов.

    В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и сыграет в финале турнира с «Химками».

    Источник: «Чемпионат»

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    19.07.2020 20:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +511

      Ссппааррттаакк 19 июля 2020, 22:11

      Хватит ныть, мы проиграли . Как я думаю по делу. Зачем орать если мы проигрываем в этом сезоне всем подряд.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости > Ссппааррттаакк 19 июля 2020, 22:16

      Знакомьтесь, это сектант.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +511

      Ссппааррттаакк > СвинкаСправедливости 19 июля 2020, 22:25

      Заткнись и будь разумным.

      1
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      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости > Ссппааррттаакк 20 июля 2020, 01:33

      Ты будь разумным, а не полоумным.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 19 июля 2020, 21:50

      Зенит с не бесспорной победой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 19 июля 2020, 21:25

      Зенит был явно сильнее... И.. С победой!)))

      6
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      Рейтинг: +14466

      playsh 19 июля 2020, 21:19

      Мафия бессмертна.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1156

      ВасяК 19 июля 2020, 21:06

      Х..и толку!!!Как всегда!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 19 июля 2020, 20:56

      Чудес не бывает. Зенит тоже обнулили, а как же вы хотели.

      5
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      Рейтинг: +39

      aslan26051 19 июля 2020, 20:55

      В Лиге Чемпионов Зенит судят справедливо!!!! Поэтому позорно вылетают!!! Мы все видим!!! Неужели нельзя порядок навести....хотя бы в СПОРТЕ!!!!
      ТАК ПОЧЕМУ ЭТО ЗЕНИТ НЕ КОНКУРЕНТНО СПОСОБЕН В ЕВРОПЕ???? А??? ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН,,,,ВАР!!!

      4
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      Рейтинг: +87

      Александр Питер > aslan26051 19 июля 2020, 21:27

      А Спартак то как круто в Европе играет,просто тигры.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +511

      Ссппааррттаакк > aslan26051 19 июля 2020, 23:05

      Зенит хоть что - то выигрывал в Европе А МЫ ?

      1
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      Рейтинг: +39

      aslan26051 > Александр Питер 19 июля 2020, 23:09

      Хотелось бы, что бы сильнейшие клубы Россию в европе представляли....Я болею за наших....а не за какой то клуб отдельно...А так при явной помощи судей...и затем в Европе как будто вообще играть не умеем!!!

      0
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      Рейтинг: +1897

      Aston 19 июля 2020, 20:50

      После боя кулаками не машут,спасибо клоунам и Вару!Будем лицезреть новое опущение бомжей в евросезоне

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Aston 19 июля 2020, 21:12

      им,наверное, нравится,когда их евро ЛБГТ употребляет!!!!

      1
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      Рейтинг: +511

      Ссппааррттаакк > Aston 19 июля 2020, 23:06

      А ты хотел это видеть у Спартака в Европе ?

      1
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      Рейтинг: +11219

      knikos > zabvo9406 20 июля 2020, 00:57

      Ну так Спам как отрапидили осенью ? Забыл ?

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > knikos 20 июля 2020, 14:01

      Погоди, там мы и не кичимся ЛЧ, типа мы в Лч а вы в жопе!!! Да, мы в жопе, это очевидно, но если ты рисуешься самым ******** клубом докажи это!!! или я не прав!!????

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