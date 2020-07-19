Арбитр Федотов: «Иванов должен был ставить пенальти за фол Жиркова на Соболеве»

Арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с падением в штрафной площади форварда Александра Соболева в кубковом матче «Зенит» – «Спартак».

«Иванов должен был ставить пенальти в ворота «Зенита». Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку. В ворота «Спартака» пенальти был. На Азмуне нарушали правила», – прокомментировал Федотов.

В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и сыграет в финале турнира с «Химками».