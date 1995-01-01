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    Фернандеш, Кабелья, Берг – в старте «Краснодара» на игру с «Динамо»; Каборе, Грулев, Нойштедтер выйдут у москвичей

    Опубликован составы на перенесенную игру 23 тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо».

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кабелья, Берг.

    Запасные: Адамов, Фьолусон, Мацукатов, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

    «Динамо»: Лещук, Рыков, Морозов, Шунич, Евгеньев, Жоаозиньо, Каборе, Грулeв, Школик, Данилин, Нойштедтер.

    Запасные: Шунин, Ордец, Соснин, Карапузов, Рауш, Хильмарк, Панченко, Комличенко, Игбун, Н'Жи, Филипп.

    Матч пройдет в Краснодаре, начало встречи в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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