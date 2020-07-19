Фернандеш, Кабелья, Берг – в старте «Краснодара» на игру с «Динамо»; Каборе, Грулев, Нойштедтер выйдут у москвичей

Опубликован составы на перенесенную игру 23 тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо».

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кабелья, Берг.

Запасные: Адамов, Фьолусон, Мацукатов, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

«Динамо»: Лещук, Рыков, Морозов, Шунич, Евгеньев, Жоаозиньо, Каборе, Грулeв, Школик, Данилин, Нойштедтер.

Запасные: Шунин, Ордец, Соснин, Карапузов, Рауш, Хильмарк, Панченко, Комличенко, Игбун, Н'Жи, Филипп.

Матч пройдет в Краснодаре, начало встречи в 20:30 по московскому времени.