Журналист Симонов: «У «Динамо» есть 10 миллионов на покупку опорника и восьмого номера»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал о трансферных планах «Динамо». Клуб ищет усиление в среднюю линию.

«Динамо» активно ищет двух людей в центр поля. Это выраженный опорник и восьмой номер. Под это выделено порядка 10 миллионов евро. Глобально «Динамо» нуждается в этих футболистах. Клуб рвется в Европу», – сказал журналист.