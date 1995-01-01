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    Журналист Симонов: «У «Динамо» есть 10 миллионов на покупку опорника и восьмого номера»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал о трансферных планах «Динамо». Клуб ищет усиление в среднюю линию.

    «Динамо» активно ищет двух людей в центр поля. Это выраженный опорник и восьмой номер. Под это выделено порядка 10 миллионов евро. Глобально «Динамо» нуждается в этих футболистах. Клуб рвется в Европу», – сказал журналист.

    • «Динамо» идет в таблице шестым.
    • Команда по итогам сезона может попасть в Лигу Европы.
    • Сейчас «Динамо» имеет шестой состав в лиге по суммарной стоимости игроков.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1788

      neim 50 минут назад

      Динамо не миллионы нужны, а хороший тренер.

      0
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      Рейтинг: +1023

      Play 1 час назад

      На 10 миллионов нынче сильно не разгуляешься

      1
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      Рейтинг: +68

      Руслан ДСЛЦЗ > Play 1 час назад

      лучше чем ничего)

      0
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      Рейтинг: +561

      elessar arnor > Play 1 час назад

      ЦСКА не говори про эти суммы

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