Журналист Симонов: «У «Динамо» есть 10 миллионов на покупку опорника и восьмого номера»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал о трансферных планах «Динамо». Клуб ищет усиление в среднюю линию.
«Динамо» активно ищет двух людей в центр поля. Это выраженный опорник и восьмой номер. Под это выделено порядка 10 миллионов евро. Глобально «Динамо» нуждается в этих футболистах. Клуб рвется в Европу», – сказал журналист.
- «Динамо» идет в таблице шестым.
- Команда по итогам сезона может попасть в Лигу Европы.
- Сейчас «Динамо» имеет шестой состав в лиге по суммарной стоимости игроков.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»