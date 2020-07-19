ЦСКА планирует усилиться опорным полузащитником

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о трансферных планах ЦСКА. Клуб хотел бы заполучить опорника.
«При наличии средств ЦСКА будет пытаться взять опорного полузащитника, который подчищал бы за группой атаки. Классический хавбек-разрушитель вроде Понтуса Вернблума», – сказал инсайдер.
- ЦСКА вскоре должен объявить о подписании контракта с форвардом Адольфо Гайчем.
- Сейчас в ЦСКА четыре номинальных опорных хавбека.
- Команда в РПЛ идет четвертой.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.