Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    ЦСКА планирует усилиться опорным полузащитником

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о трансферных планах ЦСКА. Клуб хотел бы заполучить опорника.

    «При наличии средств ЦСКА будет пытаться взять опорного полузащитника, который подчищал бы за группой атаки. Классический хавбек-разрушитель вроде Понтуса Вернблума», – сказал инсайдер.

    • ЦСКА вскоре должен объявить о подписании контракта с форвардом Адольфо Гайчем.
    • Сейчас в ЦСКА четыре номинальных опорных хавбека.
    • Команда в РПЛ идет четвертой.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:10
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4875

      Lester84 2 часа назад

      Бийол и Бистрович на лавке: "Ну да, ну да, пошли мы на х...!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +373

      AleSan4es > Lester84 1 час назад

      Бийол вообще мимо, Бистрович игрок замены, нужен еще игрок типа Марадашвили

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77924
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru