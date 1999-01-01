Фанаты выбрали лучшим игроком «Реала» в сезоне Бензема; Бэйл – худший

Испанское издание Marca предложило болельщикам определить лучшего и худшего игроков в составе мадридского «Реала» в этом сезоне. Приз симпатий фанатов завоевал нападающий Карим Бензема.

Худшим болельщики назвали Гарета Бэйла, он в 16 матчах сезона Примеры забил два гола, сделал столько же результативных пасов.