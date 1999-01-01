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    Фанаты выбрали лучшим игроком «Реала» в сезоне Бензема; Бэйл – худший

    Испанское издание Marca предложило болельщикам определить лучшего и худшего игроков в составе мадридского «Реала» в этом сезоне. Приз симпатий фанатов завоевал нападающий Карим Бензема.

    Худшим болельщики назвали Гарета Бэйла, он в 16 матчах сезона Примеры забил два гола, сделал столько же результативных пасов.

    • «Реал» в этом сезоне в 34-й раз взял чемпионство.
    • Команда не брала титул с 2017 года.
    • Бензема за тур до финиша чемпионата – второй бомбардир сезона.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4282

      alarm 3 часа назад

      при этом стоят одинаково (по 32 ляма)

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