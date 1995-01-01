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    Влашич лидирует по числу наград лучшему игроку матча в текущем сезоне РПЛ

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич семь раз признавался лучшим игроком матча в нынешнем сезоне РПЛ.

    Как сообщает «Матч Премьер», это лучший результат лиги.

    По шесть таких наград в активе Зелимхана Бакаева из «Спартака» и Алексея Миранчука из «Локомотива».

    • Влашич в текущем розыгрыше РПЛ забил 12 голов и сделал пять ассистов в 29 матчах.
    • ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10639

      Garrincha58 30 минут назад

      а мы все знаем кто и как определяет лучшего игрока матча сидят такие все растакие типа аналитики как Широков Быстров или ещё Карнаухов с Калиниченко и определяют кто лучший и не всегда выбор совпадают с мнением других а кто они такие и кто им даёт право кого то выбирать

      0
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      Рейтинг: +59

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      А Зенит чемпион.
      И что вам приятнее слышать?
      =)))

      0
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      Рейтинг: +2250

      serhio80 > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Зенит гавно) как были гавном во времена союза, так и в нынешнем времени гавном остается)

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      Рейтинг: +59

      Спартак гуно знают все > serhio80 53 минуты назад

      Говно -твое домашнее имя.
      А Зенит чемпион!
      Вам до нас, как раком до Пекина!

      2
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      Рейтинг: +10639

      Garrincha58 > serhio80 28 минут назад

      ванючка! а ты хоть помнишь времена СССР?

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      Рейтинг: +1105

      vsespartak01 1 час назад

      влашич один из лучших в цска,если не лучший?так что все по делу,и если уйдет для цска будет большая потеря!

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