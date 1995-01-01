Влашич лидирует по числу наград лучшему игроку матча в текущем сезоне РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич семь раз признавался лучшим игроком матча в нынешнем сезоне РПЛ.

Как сообщает «Матч Премьер», это лучший результат лиги.

По шесть таких наград в активе Зелимхана Бакаева из «Спартака» и Алексея Миранчука из «Локомотива».