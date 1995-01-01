Влашич лидирует по числу наград лучшему игроку матча в текущем сезоне РПЛ

а мы все знаем кто и как определяет лучшего игрока матча сидят такие все растакие типа аналитики как Широков Быстров или ещё Карнаухов с Калиниченко и определяют кто лучший и не всегда выбор совпадают с мнением других а кто они такие и кто им даёт право кого то выбирать
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич семь раз признавался лучшим игроком матча в нынешнем сезоне РПЛ.
Как сообщает «Матч Премьер», это лучший результат лиги.
По шесть таких наград в активе Зелимхана Бакаева из «Спартака» и Алексея Миранчука из «Локомотива».
- Влашич в текущем розыгрыше РПЛ забил 12 голов и сделал пять ассистов в 29 матчах.
- ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата.