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    «Уэска» спустя сезон вернулась в Примеру

    Продолжают выявляться команды, которые в следующем сезоне будут выступать в высших дивизионах своих стран. За тур до финиша Сегунды место в Примере себе гарантировала «Уэска».

    Сейчас она идет в таблице второй, но по итогам последнего тура может стать лидером. 20 июля «Уэска» сыграет в гостях против «Спортинга».

    • Также уже гарантировал место в Примере «Кадис».
    • «Уэска» сезон-2018/19 проводила в Примере.
    • Клуб основан в 1960 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -2081

      Вот оно чё Михалыч 4 минуты назад

      Та самая Уэска, название которой по испански звучит как Хуэска. Для испанцев нормально, по русски нецензурно.

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