Продолжают выявляться команды, которые в следующем сезоне будут выступать в высших дивизионах своих стран. За тур до финиша Сегунды место в Примере себе гарантировала «Уэска».

Сейчас она идет в таблице второй, но по итогам последнего тура может стать лидером. 20 июля «Уэска» сыграет в гостях против «Спортинга».