Та самая Уэска, название которой по испански звучит как Хуэска. Для испанцев нормально, по русски нецензурно.
Продолжают выявляться команды, которые в следующем сезоне будут выступать в высших дивизионах своих стран. За тур до финиша Сегунды место в Примере себе гарантировала «Уэска».
Сейчас она идет в таблице второй, но по итогам последнего тура может стать лидером. 20 июля «Уэска» сыграет в гостях против «Спортинга».
- Также уже гарантировал место в Примере «Кадис».
- «Уэска» сезон-2018/19 проводила в Примере.
- Клуб основан в 1960 году.