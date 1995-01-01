Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Перес: «Бензема должен получить «Золотой мяч» в этом году»

    Президент «Реала» Флорентино Перес выразил уверенность, что нападающий Карим Бензема – лучший футболист мира в этом году.

    «Бензема должен получить «Золотой мяч». В этом году я не видел футболиста, который играл бы лучше, чем Карим», – сказал Перес.

    • «Реал» стал чемпионом Испании, а в январе выиграл Суперкубок страны.
    • 32-летний Бензема в текущем сезоне забил 26 голов и сделал 11 ассистов в 46 матчах.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      Зентролль 10 минут назад

      Надо еще и в Европе ему удачно сыграть, тогда возможно и будет одним из кандидатов на приз "Золотой мяч"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3909

      Hektor 84 12 минут назад

      Те кто награждают золотым мячом найдут причину отдать его или гному или пеналду!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8986

      Skull_Boy 29 минут назад

      Хаххаха, поржал от души

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Too Much 54 минуты назад

      Врятли конечно, есть кандидаты достойнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10627

      Garrincha58 1 час назад

      Левандовский круче!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2550

      Freyk 1 час назад

      Мечтай. То, что «Барселона» за каким-то хреном начала менять коней на переправе – ее проблема, а не ваша заслуга.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10627

      Garrincha58 > Freyk 1 час назад

      в Барсе одна проблема это Месси

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Too Much > Freyk 1 час назад

      Реал по делу взял чемп, а ты ищи отмазки и успокаивай себя

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77869
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru