Перес: «Бензема должен получить «Золотой мяч» в этом году»

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил уверенность, что нападающий Карим Бензема – лучший футболист мира в этом году.

«Бензема должен получить «Золотой мяч». В этом году я не видел футболиста, который играл бы лучше, чем Карим», – сказал Перес.