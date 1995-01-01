Перес: «Бензема должен получить «Золотой мяч» в этом году»

Надо еще и в Европе ему удачно сыграть, тогда возможно и будет одним из кандидатов на приз "Золотой мяч"...
Президент «Реала» Флорентино Перес выразил уверенность, что нападающий Карим Бензема – лучший футболист мира в этом году.
«Бензема должен получить «Золотой мяч». В этом году я не видел футболиста, который играл бы лучше, чем Карим», – сказал Перес.
- «Реал» стал чемпионом Испании, а в январе выиграл Суперкубок страны.
- 32-летний Бензема в текущем сезоне забил 26 голов и сделал 11 ассистов в 46 матчах.