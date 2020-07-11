Егоров: «Зарплата Зобнина – 3,2 миллиона в год»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл зарплату полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Речь идет о миллионах евро.

«На всякий случай, у Зобнина зарплата 3,2 миллиона евро в год. Молодец, герой тоже. Он проводит слабый сезон. Ты играешь слабо, Роман», – высказался инсайдер на собственном ютуб-канале.