Егоров: «Зарплата Зобнина – 3,2 миллиона в год»

Для клупа, занимающего 10-е место, явное расточительство.
Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл зарплату полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Речь идет о миллионах евро.
«На всякий случай, у Зобнина зарплата 3,2 миллиона евро в год. Молодец, герой тоже. Он проводит слабый сезон. Ты играешь слабо, Роман», – высказался инсайдер на собственном ютуб-канале.
- Зобнин стоит на рынке 9,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ хавбек провел 23 матча, забил гол.
- Зобнин – воспитанник «Динамо».