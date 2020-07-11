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    Егоров: «Зарплата Зобнина – 3,2 миллиона в год»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл зарплату полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Речь идет о миллионах евро.

    «На всякий случай, у Зобнина зарплата 3,2 миллиона евро в год. Молодец, герой тоже. Он проводит слабый сезон. Ты играешь слабо, Роман», – высказался инсайдер на собственном ютуб-канале.

    • Зобнин стоит на рынке 9,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ хавбек провел 23 матча, забил гол.
    • Зобнин – воспитанник «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2020 23:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6334

      paracetamol 54 минуты назад

      Для клупа, занимающего 10-е место, явное расточительство.

      0
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      Рейтинг: +4914

      ivany4 > paracetamol 25 минут назад

      Лучше частное расточительство на футболистов, чем расточительство народного достояния на голубизну и гомосятину в бывшей культурной столице!

      -1
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      Рейтинг: +6334

      paracetamol > ivany4 18 минут назад

      Даже жирный Вася Уткин таких как ты жалеет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4914

      ivany4 > paracetamol 4 минуты назад

      А мне Вася не указ.
      Это твой кумир и авторитет!

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