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    «Самый красивый фанатский перформанс в самом красивом городе мира!». «Зенит» выложил видео с празднования чемпионства

    Пресс-служба «Зенита» показала, как команда отметила седьмое в истории клуба чемпионство.

    Клуб из Санкт-Петербурга отметил победу в РПЛ на Неве и на домашнем стадионе на Крестовском острове.

    «Зенит» выиграл трофей за четыре тура до конца чемпионата.

    Это самая ранняя победа в истории РПЛ.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии8
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      Рейтинг: +29

      Ilya26 22 минуты назад

      Аккуратнее, не надо их обижать и оскорблять, они же ******* блокадное, ой простите секс меньшинства измученное - натуры тонкой душевной организации, могут обидеться и ******** деньги из раздевалки!

      0
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      Рейтинг: +4877

      ivany4 45 минут назад

      Красиво слушалась голубая луна из проходящего по Неве теплохода, с голубым львом!

      0
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      Рейтинг: +4952

      alp 1 час назад

      во набежало быдлованов-завистников ))

      1
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      Рейтинг: +1176

      Иван Петров 1986 1 час назад

      На самый красивый город мира он не тянет. Бомжи и голубые цвета его не украшают.

      0
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      Рейтинг: +21

      Питерский мент > Иван Петров 1986 31 минуту назад

      живи в своем свинарнике празднуй 10-е место

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      Рейтинг: -38

      Волька 1 час назад

      Бомжи!И город гнойный.Оргии на неве будут?

      -2
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      Рейтинг: +553

      elessar arnor 1 час назад

      Апатиты с горами круче, чем этот городишко

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      Рейтинг: +1949

      afw13 1 час назад

      вот это и надо было изначально выкладывать вместо позорного видео из раздевалки

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