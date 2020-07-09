«Самый красивый фанатский перформанс в самом красивом городе мира!». «Зенит» выложил видео с празднования чемпионства

Аккуратнее, не надо их обижать и оскорблять, они же ******* блокадное, ой простите секс меньшинства измученное - натуры тонкой душевной организации, могут обидеться и ******** деньги из раздевалки!
Пресс-служба «Зенита» показала, как команда отметила седьмое в истории клуба чемпионство.
Клуб из Санкт-Петербурга отметил победу в РПЛ на Неве и на домашнем стадионе на Крестовском острове.
«Зенит» выиграл трофей за четыре тура до конца чемпионата.
Это самая ранняя победа в истории РПЛ.
Самый красивый фанатский перформанс в самом красивом городе мира! pic.twitter.com/5OW4sCgIpd— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 9, 2020