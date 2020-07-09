«Самый красивый фанатский перформанс в самом красивом городе мира!». «Зенит» выложил видео с празднования чемпионства

Пресс-служба «Зенита» показала, как команда отметила седьмое в истории клуба чемпионство.

Клуб из Санкт-Петербурга отметил победу в РПЛ на Неве и на домашнем стадионе на Крестовском острове.

«Зенит» выиграл трофей за четыре тура до конца чемпионата.

Это самая ранняя победа в истории РПЛ.