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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме видео празднования чемпионства. В нем игрок, в частности, рассказал о состоянии партнера Сердара Азмуна.
«С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь», – сообщил Дзюба подписчикам.
- В чемпионской раздевалке «Зенита» Азмун и Дзюба сымитировали половой акт.
- «Зенит» второй раз подряд взял чемпионство.
- Азмун в летнее окно может покинуть РПЛ.