Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме видео празднования чемпионства. В нем игрок, в частности, рассказал о состоянии партнера Сердара Азмуна.

«С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь», – сообщил Дзюба подписчикам.