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    Дзюба: «С Азмуном все хорошо, не волнуйтесь»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме видео празднования чемпионства. В нем игрок, в частности, рассказал о состоянии партнера Сердара Азмуна.

    «С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь», – сообщил Дзюба подписчикам.

    • В чемпионской раздевалке «Зенита» Азмун и Дзюба сымитировали половой акт.
    • «Зенит» второй раз подряд взял чемпионство.
    • Азмун в летнее окно может покинуть РПЛ.

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии32
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      Рейтинг: +10

      oceaxiaalcorry 6 минут назад


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      Рейтинг: +819

      vsespartak01 > oceaxiaalcorry 1 минуту назад

      ты про кого?алармоборатовых,?

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      Рейтинг: +1049

      ziborock 18 минут назад

      Дзюба наглядный пример того как из человека (в Спартаке) перейдя в Зенит становятся дегенератом секты Грозовского!)))

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      Рейтинг: +1049

      ziborock 22 минуты назад

      Через 9 месяцев ждем пополнения в Зените!)))

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      Рейтинг: +770

      vmonomah17 43 минуты назад

      Азмун сейчас рыдает голый в душе, пытаясь смыть с себя позор)))

      1
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      Рейтинг: +7953

      BRO_football 54 минуты назад

      Беременность не обнаружена?

      2
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      Рейтинг: +3424

      Виталий Орехов 56 минут назад

      Уважаемые болельщики, игроки и руководство ФК Зенит. Видит Бог, я (как и многие другие болельщики) ни смотря ни на что, всегда с уважением относился к Вам. Но! Это уже ПЕРЕБОР!!! P.S. Чемпионат Вы выиграли заслужено!

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      Рейтинг: +1025

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Отношения налажены!

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      Рейтинг: +929

      NewLife 1 час назад

      зюба опытный в этих делах, однако.

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      Рейтинг: +69

      Kurt Angel 1 час назад

      Один Иванович не смеялся. Семаку это понравилось, судя по всему

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      Рейтинг: +675

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Думаю болельщики Зенита очень переживают!отправил Азмуна в декретный отпуск!

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