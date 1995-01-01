Егоров: «Зенит» вернул игрокам деньги, сокращенные во время карантина»

Эти деньги надо было отдать судьям, они их "честно отработали."
«Зенит» компенсировал футболистам сокращение зарплаты, которое было во время карантинной паузы. Такую информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.
«Зарплату игрокам «Зенита» не понижали. Сокращение во врем карантина на 50 процентов – это неправда, потому что все вернули с возобновлением чемпионата. Вот и все», – сообщил инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».
- «Зенит» взял второе чемпионство подряд.
- Клуб обладает самым большим бюджетом в РПЛ.
- 19 июля команда проведет полуфинальный матч Кубка России против «Спартака».