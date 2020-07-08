Егоров: «Зенит» вернул игрокам деньги, сокращенные во время карантина»

«Зенит» компенсировал футболистам сокращение зарплаты, которое было во время карантинной паузы. Такую информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Зарплату игрокам «Зенита» не понижали. Сокращение во врем карантина на 50 процентов – это неправда, потому что все вернули с возобновлением чемпионата. Вот и все», – сообщил инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».