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    Егоров: «Зенит» вернул игрокам деньги, сокращенные во время карантина»

    «Зенит» компенсировал футболистам сокращение зарплаты, которое было во время карантинной паузы. Такую информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

    «Зарплату игрокам «Зенита» не понижали. Сокращение во врем карантина на 50 процентов – это неправда, потому что все вернули с возобновлением чемпионата. Вот и все», – сообщил инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • «Зенит» взял второе чемпионство подряд.
    • Клуб обладает самым большим бюджетом в РПЛ.
    • 19 июля команда проведет полуфинальный матч Кубка России против «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +17427

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Эти деньги надо было отдать судьям, они их "честно отработали."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10538

      Garrincha58 23 минуты назад

      развелось в стране дармоедов на ютубе один Ут..н сколько жрёт теперь ещё один биги какой то

      0
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      Рейтинг: +214

      Йост 40 минут назад

      Легко швыряться чужими деньгами.

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      Рейтинг: +3777

      Hektor 84 41 минуту назад

      Народу кто вернет сокращенное?

      0
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      Рейтинг: +7483

      ilichkadr > Hektor 84 28 минут назад

      Обращайся к своему работодателю и усё будет хорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22711

      oyabun 46 минут назад

      Ничего удивительного. Налогоплательщиков в стране много.

      1
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      Рейтинг: +1797

      латунный 47 минут назад

      они бедные голодали скинемся бомжикам пусть реквизиты напишут.незря оплату за газ с июля подняли населению.теперь бедные футболистики будут сыты

      1
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      Рейтинг: +1385

      FENIX-SL 51 минуту назад

      для зенита это вообще деньги?
      мы налоги ведь уплОтили!

      1
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      Рейтинг: +15542

      bset 59 минут назад

      Ничего удивительного, за счет Газпрома можно еще и премии сверху накинуть. Наверное, с тех 2% нового налога взяли.

      2
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      Рейтинг: -664

      Аденн 1 час назад

      стыдно за бЗенит, стыдно за этот гавнопроект,

      2
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      Рейтинг: +1163

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А где они их взяли?

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