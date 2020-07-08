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  • Егоров: «Зенит» вернул игрокам деньги, сокращенные во время карантина»

Егоров: «Зенит» вернул игрокам деньги, сокращенные во время карантина»

8 июля 2020, 21:42
15

«Зенит» компенсировал футболистам сокращение зарплаты, которое было во время карантинной паузы. Такую информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Зарплату игрокам «Зенита» не понижали. Сокращение во врем карантина на 50 процентов – это неправда, потому что все вернули с возобновлением чемпионата. Вот и все», – сообщил инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • «Зенит» взял второе чемпионство подряд.
  • Клуб обладает самым большим бюджетом в РПЛ.
  • 19 июля команда проведет полуфинальный матч Кубка России против «Спартака».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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Бриг
1594234713
Слава богу. Все так переживали. Спасибо большое, Егоров!
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Иван Петров 1986
1594235704
А где они их взяли?
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латунный
1594237056
они бедные голодали скинемся бомжикам пусть реквизиты напишут.незря оплату за газ с июля подняли населению.теперь бедные футболистики будут сыты
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oyabun
1594237078
Ничего удивительного. Налогоплательщиков в стране много.
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Hektor 84
1594237399
Народу кто вернет сокращенное?
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Йост
1594237473
Легко швыряться чужими деньгами.
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Garrincha58
1594238488
развелось в стране дармоедов на ютубе один Ут..н сколько жрёт теперь ещё один биги какой то
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DOCTOR PENALTY
1594239806
Эти деньги надо было отдать судьям, они их "честно отработали."
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paracetamol
1594244466
Дело сделали, получите!
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Каратель помойников
1594256410
Молодцы мля,тарифы поднимут на сколько процентов на газ?
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