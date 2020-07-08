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  • Миллер: «Зенит» и самая большая армия болельщиков в стране еще раз доказали, что мы сильнее всех»

Миллер: «Зенит» и самая большая армия болельщиков в стране еще раз доказали, что мы сильнее всех»

8 июля 2020, 20:58
64

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выступил с речью на церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями РПЛ. Команда выиграла турнир на прошлой неделе.

«В этом сезоне ситуация была непростой. И в этой непростой ситуации клуб, вся команда и самая большая в стране армия болельщиков показали свой боевой дух и ещe раз доказали, что мы сильнее всех. С победой! «Зенит» — чемпион!» – сказал Миллер.

  • Команда взяла второе чемпионство подряд.
  • Перед награждением «Зенит» победил «Сочи» (2:1).
  • «Зенит» 19 июля сыграет в полуфинале Кубка России против «Спартака».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (64)
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kvm
1594232530
мюллера понесло - шлюба присунул и ему?
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морозз
1594234000
Какая армия Миллер? - армия у Гинера а у тебя огромное количество бомжей!
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vmonomah17
1594235284
ФК Газпром, самая большая газовая труба и правительственный ресурс доказали, что любой клуб, в том числе с элементами лгбт, можно сделать чемпионом, при этом занять 4е место в группе лч, посеянной с 1й корзины)))
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nik55
1594236579
и самая большая армия болельщиков-----которая вас ненавидит
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Hektor 84
1594236954
Не пи з ли!!! За пределами питера не болеют за синит!!! Шмуллер брехло!
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МЯСО87
1594237073
Милер как путин верит левым опросам...дочего же они тупые и далекие от народа
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VVM1964
1594237462
" самая большая в стране армия болельщиков " - смешно , смешнее только результаты голосования 1 июля )))))))))))
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Urxavov
1594237855
Некогда зенит не будет лучше Спартака по болельщикам.Если только в конституцию не внесут поправку с голосованием.
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vladimir-7
1594275844
Работая с Путиным Миллер тоже научился у него врать, заявляя, что самая большая в СТРАНЕ армия болельщиков Зенита.
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Соарес
1594278004
Ты чего газа обнюхался? Питер не вся страна. А армия ваша это геи
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