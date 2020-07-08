Миллер: «Зенит» и самая большая армия болельщиков в стране еще раз доказали, что мы сильнее всех»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выступил с речью на церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями РПЛ. Команда выиграла турнир на прошлой неделе.

«В этом сезоне ситуация была непростой. И в этой непростой ситуации клуб, вся команда и самая большая в стране армия болельщиков показали свой боевой дух и ещe раз доказали, что мы сильнее всех. С победой! «Зенит» — чемпион!» – сказал Миллер.