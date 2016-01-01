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    Миллер: «Зенит» и самая большая армия болельщиков в стране еще раз доказали, что мы сильнее всех»

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выступил с речью на церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями РПЛ. Команда выиграла турнир на прошлой неделе.

    «В этом сезоне ситуация была непростой. И в этой непростой ситуации клуб, вся команда и самая большая в стране армия болельщиков показали свой боевой дух и ещe раз доказали, что мы сильнее всех. С победой! «Зенит» — чемпион!» – сказал Миллер.

    • Команда взяла второе чемпионство подряд.
    • Перед награждением «Зенит» победил «Сочи» (2:1).
    • «Зенит» 19 июля сыграет в полуфинале Кубка России против «Спартака».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии42
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      Рейтинг: +17427

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Врёт точно так же, как и на докладах президенту. Забыл где находится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      Гавроша 22 минуты назад

      Теперь надо спартак обыграть, а потом 3 золото подряд!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +860

      NewLife 22 минуты назад

      Врет, как и все там, когда речь заходит о цифрах.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Urxavov 33 минуты назад

      Некогда зенит не будет лучше Спартака по болельщикам.Если только в конституцию не внесут поправку с голосованием.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +23603

      VVM1964 39 минут назад

      " самая большая в стране армия болельщиков " - смешно , смешнее только результаты голосования 1 июля )))))))))))

      4
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      Рейтинг: +66

      Фанат Рубина 40 минут назад

      ХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ иди нах**

      4
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      Рейтинг: +1602

      МЯСО87 46 минут назад

      Милер как путин верит левым опросам...дочего же они тупые и далекие от народа

      6
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      Рейтинг: +3776

      Hektor 84 48 минут назад

      Не пи з ли!!! За пределами питера не болеют за синит!!! Шмуллер брехло!

      6
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      Рейтинг: +466

      balam 48 минут назад

      миллер реально алоизыча напоминает.а болел зеньки с победой

      1
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      Рейтинг: +214

      Йост 52 минуты назад

      Не стоит ругать самих футболистов Зенита. Они играли с полной самоотдачей во всех играх и они, я уверен, не просили, чтобы судьи им подсуживали. Это делали за них другие.

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