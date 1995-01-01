Уткин: «Когда «Газпром» приобрел «Зенит», стало ясно, что есть темы, на которые надо высказываться очень осторожно или не высказываться вовсе»

Все мы помним матч синит - Спартак сезон 11/12 года. Тогда если выиграл бы синит, то стал бы чемпиёном досрочно. Принесли кубок, заготовили чемпионские футболки, собралась вся верхушка газпромовская, зарядили судью. Судья поставил левый пеналь, удалил Эменике, но Спартак все равно выиграл 3:2. И какие же были разочарованые рожи фурсенки, мутко, миллера и т.д. Все чемпионства синита - это админресурс. Стыд и срамота.
Блогер и бывший комментатор Василий Уткин рассказал о цензуре в холдинге «Гзапром-медиа».
«Я работал на «НТВ-Плюс» и «НТВ» 22 года. В момент, когда «Газпром» приобрел «Зенит», мне сразу стало ясно, что есть темы, на которые надо высказываться очень осторожно или не высказываться вовсе. Конкретных заказов не было. Я однажды узнал, что я принимал участие в заказе. Мне рассказал об этом бой близкий товарищ. Когда я узнал об этом, я не вызывал его на разговор, но я больше не имел с ним профессиональных контактов. Я не буду рассказывать, что там было, это случилось давно. Это была моя ошибка. Зачем мне рассказывать о своих ошибках, о которых никто не знает.
Если я скажу, что не совершал ошибок, то кто мне поверит? Для меня этот вопрос стал важнейшим аргументом в отношении к президенту Путину, когда он в интервью Колесникову сказал, что не помнит о своих ошибках на посту президента. Как это возможно? Это говорит, что человек явно с глузду съехал, как говорит сам Владимир Владимирович. Я про себя такого не скажу, у меня масса ошибок в жизни. Он, может, забыл, но я же понимаю, что такого быть не может.
Моя главная ошибка? Согласие работать на «Матч ТВ». Это можно не считать ошибкой, меня многие люди об этом просили. Но я провел полгода впустую», – рассказал Уткин.