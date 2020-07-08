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  • Уткин: «Когда «Газпром» приобрел «Зенит», стало ясно, что есть темы, на которые надо высказываться очень осторожно или не высказываться вовсе»

Уткин: «Когда «Газпром» приобрел «Зенит», стало ясно, что есть темы, на которые надо высказываться очень осторожно или не высказываться вовсе»

8 июля 2020, 09:51
43

Блогер и бывший комментатор Василий Уткин рассказал о цензуре в холдинге «Гзапром-медиа».

«Я работал на «НТВ-Плюс» и «НТВ» 22 года. В момент, когда «Газпром» приобрел «Зенит», мне сразу стало ясно, что есть темы, на которые надо высказываться очень осторожно или не высказываться вовсе. Конкретных заказов не было. Я однажды узнал, что я принимал участие в заказе. Мне рассказал об этом бой близкий товарищ. Когда я узнал об этом, я не вызывал его на разговор, но я больше не имел с ним профессиональных контактов. Я не буду рассказывать, что там было, это случилось давно. Это была моя ошибка. Зачем мне рассказывать о своих ошибках, о которых никто не знает.

Если я скажу, что не совершал ошибок, то кто мне поверит? Для меня этот вопрос стал важнейшим аргументом в отношении к президенту Путину, когда он в интервью Колесникову сказал, что не помнит о своих ошибках на посту президента. Как это возможно? Это говорит, что человек явно с глузду съехал, как говорит сам Владимир Владимирович. Я про себя такого не скажу, у меня масса ошибок в жизни. Он, может, забыл, но я же понимаю, что такого быть не может.

Моя главная ошибка? Согласие работать на «Матч ТВ». Это можно не считать ошибкой, меня многие люди об этом просили. Но я провел полгода впустую», – рассказал Уткин.

Источник: Ютуб-канал Ксении Собчак
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (43)
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valkam72
1594191770
Все мы помним матч синит - Спартак сезон 11/12 года. Тогда если выиграл бы синит, то стал бы чемпиёном досрочно. Принесли кубок, заготовили чемпионские футболки, собралась вся верхушка газпромовская, зарядили судью. Судья поставил левый пеналь, удалил Эменике, но Спартак все равно выиграл 3:2. И какие же были разочарованые рожи фурсенки, мутко, миллера и т.д. Все чемпионства синита - это админресурс. Стыд и срамота.
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Garrincha58
1594193810
опять раскрякалось вредное "млекопитающее" и к чему этот пасквиль и к какой теме
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oyabun
1594193869
Все эти госресурсы, подключеные для обеспечения достижения единственной цели - Чемпионства Зенита, оказывают на самом деле медвежью услугу клубу. Никто не сбрасывает со счетов усилия самих игроков и тренера - они несомненно молодцы и заслуживают огромного уважения за свои старания в достижении заветной цели. Но госпомощь в ввиде огромных вливаний денежных средств, "особое" судейство не только портят имидж команды для населения, которое воспринимает Зенит не иначе как команду воровской власти, но и убивает интригу в Чемпионате, ведь практически никто из соперников не может позволить себе даже сопоставимых финансовых трат на хороших игроков, а значит и шансов выиграть первенство намного меньше. Ну а про игру на международных аренах, как результат слабой конкуренции во внутренних играх, и вообще говорить нечего. И так все все видят наши "успехи".
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SEREGA 64
1594194755
ЗЕНИТ ЭТО КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНА
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alp
1594195960
то то по васе видно прямо язык в жопу засунул - и не видно и не слышно его )))) надо сначала думать потом говорить.. мозги жиром заплыли
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Давид59
1594202968
Вася молодец. Смело он про нашего вождя. Ошибки надо уметь признавать!
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Йост
1594203693
Надо как в КХЛ ограничить бюджеты клубов, тогда и цены на наших футболистов станут реальными и у них появиться стимул расти, чтобы начать играть там, где хорошо платят. У Газпрома большие планы, и их он решает за счет населения, поднимая тарифы на газ и цены на бензин.
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DOCTOR PENALTY
1594203836
С такими рассуждениями вы, Василий, сами становитесь похожи на ошибку природы. *****!
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docndoc
1594209251
Итак, как обычно всё сводится к дискуссии "Зенит против Спартака". Насчёт финансовых преимуществ Зенита спорить не буду: порой он вёл себя как пылесос - где появился более-менее перспективный игрок - скупаем. Так уже на пять составов набралось. Но... Масса клубов ФПЛ, имеющая бюджеты во много раз меньшие, чем у Спартака многократно в течение сезона повозила красно-белых носом по асфальту. И эти жалобы: " против нас все выходят биться, как в последний раз"... Детский лепет. Хоть раз сами выйдите биться хоть с кем-нибудь. Такого безволия я не видел давно.. Есть веские основания полагать, что теперешнему Спартаку даже бюджет Мансити не поможет...
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порт
1594212644
Ну такое туловище как у Васи, всегда нужно высовывать осторожно.
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