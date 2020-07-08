Уткин: «Когда «Газпром» приобрел «Зенит», стало ясно, что есть темы, на которые надо высказываться очень осторожно или не высказываться вовсе»

Блогер и бывший комментатор Василий Уткин рассказал о цензуре в холдинге «Гзапром-медиа».

«Я работал на «НТВ-Плюс» и «НТВ» 22 года. В момент, когда «Газпром» приобрел «Зенит», мне сразу стало ясно, что есть темы, на которые надо высказываться очень осторожно или не высказываться вовсе. Конкретных заказов не было. Я однажды узнал, что я принимал участие в заказе. Мне рассказал об этом бой близкий товарищ. Когда я узнал об этом, я не вызывал его на разговор, но я больше не имел с ним профессиональных контактов. Я не буду рассказывать, что там было, это случилось давно. Это была моя ошибка. Зачем мне рассказывать о своих ошибках, о которых никто не знает.

Если я скажу, что не совершал ошибок, то кто мне поверит? Для меня этот вопрос стал важнейшим аргументом в отношении к президенту Путину, когда он в интервью Колесникову сказал, что не помнит о своих ошибках на посту президента. Как это возможно? Это говорит, что человек явно с глузду съехал, как говорит сам Владимир Владимирович. Я про себя такого не скажу, у меня масса ошибок в жизни. Он, может, забыл, но я же понимаю, что такого быть не может.

Моя главная ошибка? Согласие работать на «Матч ТВ». Это можно не считать ошибкой, меня многие люди об этом просили. Но я провел полгода впустую», – рассказал Уткин.