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    В среду «Зенит» получит новый чемпионский трофей РПЛ

    После матча 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» состоится церемония награждения петербургской команды в связи с досрочной победой в чемпионате.

    «Зенит» первым получит новый чемпионский трофей, который Премьер-лига презентовала 26 февраля.

    Старый кубок «Зенит» получил на вечное хранение, выиграв чемпионат России в пятый раз в сезоне-2018/19.

    Матч «Зенит» – «Сочи» запланирован на среду, 8 июля. Начало игры – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +310

      valkam72 29 минут назад

      Сгоняют для блезиру ничейку с фарм клубом. И пойдут все вместе в раздевалку сношаться. И устроят себе желтый дождик, метя в рты друг другу. Это у синита чемпионский коридор называется.

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      Рейтинг: +3922

      3a zenit > valkam72 17 минут назад

      облизнись недоношенный

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      Рейтинг: +693

      vsespartak01 > 3a zenit 4 минуты назад

      алармобораты тогда кто?нормальные?только честно!

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