После матча 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» состоится церемония награждения петербургской команды в связи с досрочной победой в чемпионате.

«Зенит» первым получит новый чемпионский трофей, который Премьер-лига презентовала 26 февраля.

Старый кубок «Зенит» получил на вечное хранение, выиграв чемпионат России в пятый раз в сезоне-2018/19.

Матч «Зенит» – «Сочи» запланирован на среду, 8 июля. Начало игры – в 17:00 по московскому времени.