Сгоняют для блезиру ничейку с фарм клубом. И пойдут все вместе в раздевалку сношаться. И устроят себе желтый дождик, метя в рты друг другу. Это у синита чемпионский коридор называется.
После матча 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» состоится церемония награждения петербургской команды в связи с досрочной победой в чемпионате.
«Зенит» первым получит новый чемпионский трофей, который Премьер-лига презентовала 26 февраля.
Старый кубок «Зенит» получил на вечное хранение, выиграв чемпионат России в пятый раз в сезоне-2018/19.
Матч «Зенит» – «Сочи» запланирован на среду, 8 июля. Начало игры – в 17:00 по московскому времени.