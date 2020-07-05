Алексей Миранчук хочет зарабатывать по новому контракту с «Локо» 3,2 миллиона в год

Когда-то Денисов просил зп 2 млн для лидеров, которые были обладателями КУ и СК. Тогда доллар был по 35, команда показывала яркий футбол и в Европе с данной командой приходилось хоть не много но считаться всем. Тогда такие требования назвали демаршем и вызвало бурю негатива. Сейчас у Дзюбы 3.5 и ещё зелёный Миранчук считает нормой просить не сильно меньше. Я все больше и больше убеждаюсь, что Денисов не сильно то много и просил.
Стали известны финансовые условия полузащитника Алексея Миранчука при подписании нового контракта с «Локомотивом».
По информации Sport24, россиянин хочет зарабатывать 3,2 миллиона евро в год.
- Нынешний контракт Миранчука с «Локо» рассчитан до 2021 года.
- В этом сезоне он забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 23 матчах РПЛ.