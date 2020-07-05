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    Алексей Миранчук хочет зарабатывать по новому контракту с «Локо» 3,2 миллиона в год

    Стали известны финансовые условия полузащитника Алексея Миранчука при подписании нового контракта с «Локомотивом».

    По информации Sport24, россиянин хочет зарабатывать 3,2 миллиона евро в год.

    • Нынешний контракт Миранчука с «Локо» рассчитан до 2021 года.
    • В этом сезоне он забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 23 матчах РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2888

      TOMSON 17 секунд назад

      Когда-то Денисов просил зп 2 млн для лидеров, которые были обладателями КУ и СК. Тогда доллар был по 35, команда показывала яркий футбол и в Европе с данной командой приходилось хоть не много но считаться всем. Тогда такие требования назвали демаршем и вызвало бурю негатива. Сейчас у Дзюбы 3.5 и ещё зелёный Миранчук считает нормой просить не сильно меньше. Я все больше и больше убеждаюсь, что Денисов не сильно то много и просил.

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      Рейтинг: +7913

      BRO_football 6 минут назад

      Пусть сначала пенальти научится забивать, а уж потом повышение зарплаты выправшивает

      0
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      Рейтинг: +648

      PAREVG. 25 минут назад

      Он вроде как в Италию или Испанию собирался. Или передумал???

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      Рейтинг: +738

      vmonomah17 > PAREVG. 14 минут назад

      Ради жирного контракта слухи распространяет...

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      Рейтинг: +40065

      portero 28 минут назад

      ну вот , а то купят его все...агент Локо выжимает по максимуму...

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