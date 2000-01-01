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    Комличенко, Филипп, Лесовой и Луценко – в стартовых составах «Динамо» и «Арсенала» на матч 26-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Арсенала» на очный матч 24-го тура РПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Нойштедтер, Комличенко, Игбун, Филипп.

    «Арсенал»: Шамов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Луценко.

    • Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» идет на 11-й строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2571

      пряник929 21 минуту назад

      Ну вот, по моему мнению сейчас у Арсенала боевой стартовый состав, вот так и надо было раньше.

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