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    Администратора «Локомотива» Элдерханова дисквалифицировали на пять матчей и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Он угрожал судьям

    КДК РФС дисквалифицировал администратора «Локомотива» Руслана Элдерханова на пять матчей. Работник команды угрожал судьям во время матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

    «За оскорбительное поведение в адрес Официальных лиц матча и угрозу причинения вреда Официальному лицу матча дисквалифицировать администратора ФК «Локомотив» Элдерханова Р.Э. на пять матчей Чемпионата России по футболу и оштрафовать его на 200 000 рублей», – постановил комитет.

    • «Локомотив» идет в РПЛ вторым.
    • Завтра, 4 июля, команда примет «Сочи».
    • Матч «Локомотив» – «Крылья Советов» обслуживал в поле Алексей Сухой (Люберцы).

    Источник: РФС

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    Сегодня, 21:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2151

      житель СПб 27 минут назад

      Они вообще в России живут? В РФ за это предусмотрено уголовное наказание.

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      Рейтинг: +626

      PAREVG. 45 минут назад

      А я все думал, кому и за что, арбитр показал красную карточку...

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