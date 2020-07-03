Администратора «Локомотива» Элдерханова дисквалифицировали на пять матчей и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Он угрожал судьям

КДК РФС дисквалифицировал администратора «Локомотива» Руслана Элдерханова на пять матчей. Работник команды угрожал судьям во время матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«За оскорбительное поведение в адрес Официальных лиц матча и угрозу причинения вреда Официальному лицу матча дисквалифицировать администратора ФК «Локомотив» Элдерханова Р.Э. на пять матчей Чемпионата России по футболу и оштрафовать его на 200 000 рублей», – постановил комитет.