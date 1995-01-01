Администратора «Локомотива» Элдерханова дисквалифицировали на пять матчей и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Он угрожал судьям

Они вообще в России живут? В РФ за это предусмотрено уголовное наказание.
КДК РФС дисквалифицировал администратора «Локомотива» Руслана Элдерханова на пять матчей. Работник команды угрожал судьям во время матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
«За оскорбительное поведение в адрес Официальных лиц матча и угрозу причинения вреда Официальному лицу матча дисквалифицировать администратора ФК «Локомотив» Элдерханова Р.Э. на пять матчей Чемпионата России по футболу и оштрафовать его на 200 000 рублей», – постановил комитет.
- «Локомотив» идет в РПЛ вторым.
- Завтра, 4 июля, команда примет «Сочи».
- Матч «Локомотив» – «Крылья Советов» обслуживал в поле Алексей Сухой (Люберцы).