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    Де Брюйне, Фоден и Жезус – в старте «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем»; Фирмино, Салах и Мане выйдут с первых минут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на очный матч 32-го тура АПЛ.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Ляпорт, Гарсия, Уокер, Фоден, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Стерлинг, Жезус.

    «Ливерпуль»: Эдерсон, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Фирмино.

    • Матч начнется в 22:15 по московскому времени.
    • «Ливерпуль» досрочно стал победителем АПЛ, «Сити» занимает второе место в турнирной таблице.
    • В первом круге чемпионата команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 3:1.

    Источник: Официальный твиттер АПЛ

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