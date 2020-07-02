Де Брюйне, Фоден и Жезус – в старте «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем»; Фирмино, Салах и Мане выйдут с первых минут у гостей

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на очный матч 32-го тура АПЛ.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Ляпорт, Гарсия, Уокер, Фоден, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Стерлинг, Жезус.
«Ливерпуль»: Эдерсон, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Фирмино.
- Матч начнется в 22:15 по московскому времени.
- «Ливерпуль» досрочно стал победителем АПЛ, «Сити» занимает второе место в турнирной таблице.
- В первом круге чемпионата команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 3:1.
Источник: Официальный твиттер АПЛ