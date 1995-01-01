Идову, Жемалетдинов, Игнатьев – в старте «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»

Тренер Николич , как единица самостоятельная ещё непонятна...но то что он умеет грамотно использовать багаж прежнего тренера как то наигранные схемы , связки - это очевидно ...при этом он вносит лишь небольшие корректуры в игру , которые её не ломают - это очевидно. потому Локо победит...КС может спасти только чудо, а чудес не бывает.
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч 25-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Идову, Чорлука, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Глушенков, Радонич.
- «Локомотив» сыграет с «Крыльями» на стадионе «РЖД Арена», начало встречи – в 18:00 мск.