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    Идову, Жемалетдинов, Игнатьев – в старте «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч 25-го тура РПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Идову, Чорлука, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

    «Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Глушенков, Радонич.

    • «Локомотив» сыграет с «Крыльями» на стадионе «РЖД Арена», начало встречи – в 18:00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +637

      моэм 2 часа назад

      Тренер Николич , как единица самостоятельная ещё непонятна...но то что он умеет грамотно использовать багаж прежнего тренера как то наигранные схемы , связки - это очевидно ...при этом он вносит лишь небольшие корректуры в игру , которые её не ломают - это очевидно. потому Локо победит...КС может спасти только чудо, а чудес не бывает.

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      Рейтинг: +6012

      paracetamol 2 часа назад

      Идову, Жемалетдинов, Игнатьев – в старте «Локомотива»...
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      Это им не поможет, КС выиграют!

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      Рейтинг: +23726

      zra78 > paracetamol 2 часа назад

      Выпей парацетамола,парацетамол

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      Рейтинг: +6012

      paracetamol > zra78 2 часа назад

      Выпью, помогает, и тебе советую.

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