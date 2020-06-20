Джикия: «Читал интервью с Соболевым и думал: «Что ты несeшь? Четыре класса образования»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о последнем интервью своего партнера по команде Александра Соболева.

«Последнее интервью с любимым Соболевым, где он говорит, что я могу съесть шесть биг тейсти, четыре биг мака и что-то ещe. Хинкали могу есть, но, когда это читал, сидел и думал: «Что ты несeшь?! Четыре класса образования». Конечно, он это придумал. Когда я с ним в «Макдоналдс» ходил?» – сказал Джикия.