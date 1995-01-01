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    Джикия: «Читал интервью с Соболевым и думал: «Что ты несeшь? Четыре класса образования»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о последнем интервью своего партнера по команде Александра Соболева.

    «Последнее интервью с любимым Соболевым, где он говорит, что я могу съесть шесть биг тейсти, четыре биг мака и что-то ещe. Хинкали могу есть, но, когда это читал, сидел и думал: «Что ты несeшь?! Четыре класса образования». Конечно, он это придумал. Когда я с ним в «Макдоналдс» ходил?» – сказал Джикия.

    • Соболев перешел в «Спартак» в конце января.
    • Джикия выступает за московский клуб с декабря 2016 года.
    • Столичная команда сейчас играет с тульским «Арсеналом».

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5870

      Литейный4 25 минут назад

      Хряки жрут всё подряд без разбора и много. Гыгыгы

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