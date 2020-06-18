Вернер – о переходе в «Челси»: «Нас ждет успешное будущее»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал свой скорый переход в «Челси».

«Я рад стать игроком «Челси». Очень горжусь, что перехожу в такой замечательный клуб. Хочу поблагодарить «РБ Лейпциг», клуб и его болельщиков за четыре фантастических года. Вы навсегда в моем сердце.

С нетерпением жду следующего сезона, который начну с новыми партнерами, главным тренером и, конечно же, болельщиками «Челси». Нас всех ждет успешное будущее», – сказал немецкий футболист.