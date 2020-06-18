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    Вернер – о переходе в «Челси»: «Нас ждет успешное будущее»

    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал свой скорый переход в «Челси».

    «Я рад стать игроком «Челси». Очень горжусь, что перехожу в такой замечательный клуб. Хочу поблагодарить «РБ Лейпциг», клуб и его болельщиков за четыре фантастических года. Вы навсегда в моем сердце.

    С нетерпением жду следующего сезона, который начну с новыми партнерами, главным тренером и, конечно же, болельщиками «Челси». Нас всех ждет успешное будущее», – сказал немецкий футболист.

    • Согласно данным Transfermarkt, «Челси» купил игрока за 53 миллиона евро.
    • Контракт Вернера с лондонским клубом рассчитан на пять сезонов.
    • Форвард выступал за «РБ Лейпциг» с 2016 года, в его активе 93 гола и 40 ассистов в 157 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9609

      DeStar 4 минуты назад

      на самом деле интересный выбор, в целом я рад что сильные игроки переходят и в челси скажем так, а не только оттуда уходят в реал, барсу, сити, юве и псж. Челси, арсеналу, мю надо бы побороться за топ игроков, и челси вернер точно не помешает.

      0
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      Рейтинг: +1304

      FENIX-SL 2 часа назад

      "Хочу поблагодарить «РБ Лейпциг», клуб и его болельщиков за четыре фантастических года. Вы навсегда в моем сердце."
      нормально так поблагодарил
      оставил в ЛЧ свой клуб и перешел в денежную помойку

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      Рейтинг: +867

      Psih86 > FENIX-SL 1 час назад

      А кто из больших клубов не денежная помойка?... Может Реал или Барса или МЮ ???

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      Рейтинг: +12

      Night King > FENIX-SL 16 минут назад

      Сам ты помойка. Игрок молодец, развивается дальше, ростет. А что ему с Лейпцигом делать и что он с ним выиграет? лет тебе сколько "мальчик"? 15 наверное)

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