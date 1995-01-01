Игнатов хочет через год перейти из «Спартака» в «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов намерен летом следующего года стать игроком «Локомотива».

По информации «СЭ», представители 20-летнего футболиста сумели убедить руководство «Локо», что он сможет стать заменой для Алексея Миранчука.

Через год контракт хавбека с московским клубом истечет и он станет свободным агентом.