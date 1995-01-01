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    Игнатов хочет через год перейти из «Спартака» в «Локомотив»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов намерен летом следующего года стать игроком «Локомотива».

    По информации «СЭ», представители 20-летнего футболиста сумели убедить руководство «Локо», что он сможет стать заменой для Алексея Миранчука.

    Через год контракт хавбека с московским клубом истечет и он станет свободным агентом.

    • В текущем сезоне Игнатов принял участие в одном матче «Спартака».
    • Его рыночная стоимость – 675 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13473

      vka1970 24 минуты назад

      Талант автоматически не превращает скажем того же Игнатова в Рональдо.Этим талантом ещё и правильно распорядиться надо.

      1
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      Рейтинг: +1201

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Не понимаю, почему из него суперталанта сделали? Ничего на поле не показывал. Как и Ломовицкому, пахать и расти надо, чтобы вообще в игроков превратиться. А они контракты выбивают.

      6
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      ...
      Рейтинг: +7003

      ilichkadr > Semushkin Roman Valerievi 14 минут назад

      В нашей системе только и остается, что контракты выбивать, поскольку подавляющее большинство игрочишек интересуют только деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5693

      Литейный4 2 часа назад

      Через год трудно будет быть заметным в пердиве, куда свиньи скоро брякнутся.

      -1
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      Рейтинг: +220

      vsespartak01 > Литейный4 1 час назад

      изо дня в день одно и тоже!степк тебе не надоело?и на этом рейтинг собирать?что делают на сайте админы?алармобораты все испохабили клоны минусуют всех подряд в дело и не в дело!надо убрать ,как на соккере палец вниз и тогда исчезнет половина дибилоидов пустых и включить игнор ,что бы можно было всю шоблу изолировать от себя!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2998

      alarm > vsespartak01 21 минуту назад

      бугага!

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