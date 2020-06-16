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    Месси забил 699-й мяч в карьере. Он сравнялся с Санчесом по голам, забитым с пенальти

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил в матче 29 тура чемпионата Испании против «Леганеса» (2:0).

    Капитан каталонцев во втором тайме реализовал 11-метровый.

    Для Месси этот гол стал 699-м в карьере (629 в составе «Барселоны», 70 – в сборной Аргентины).

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10185

      Cules2013 22 минуты назад

      Давай, Лео, борись за ЗБ. Если выиграет, это будет эпично, т.к. соперники в этом сезоне очень сильны.

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