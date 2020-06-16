Месси забил 699-й мяч в карьере. Он сравнялся с Санчесом по голам, забитым с пенальти

Давай, Лео, борись за ЗБ. Если выиграет, это будет эпично, т.к. соперники в этом сезоне очень сильны.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил в матче 29 тура чемпионата Испании против «Леганеса» (2:0).
Капитан каталонцев во втором тайме реализовал 11-метровый.
Для Месси этот гол стал 699-м в карьере (629 в составе «Барселоны», 70 – в сборной Аргентины).
- Месси забил 56-й пенальти в рамках Ла Лиги.
- Он делит второе место по этому показателю с Уго Санчесом.
- Лидер – Криштиану Роналду (61 забитый пенальти).