Cadena SER: «ПСЖ» начал переговоры с окружением Люки Эрнандеса

«ПСЖ» интересуется защитником «Баварии» Люкой Эрнандесом, передает Cadena SER.

Клуб находится в поисках замены Тиаго Силве, который покинет парижан по окончании сезона. «ПСЖ» уже ведет переговоры с окружением футболиста, чтобы узнать, готов ли Эрнандес перейти в столичный клуб и при каких условиях.

Француз перешел в «Баварию» прошлым летом за 80 миллионов евро. Это рекордный по сумме трансфер мюнхенцев.