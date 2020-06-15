Cadena SER: «ПСЖ» начал переговоры с окружением Люки Эрнандеса

«ПСЖ» интересуется защитником «Баварии» Люкой Эрнандесом, передает Cadena SER.
Клуб находится в поисках замены Тиаго Силве, который покинет парижан по окончании сезона. «ПСЖ» уже ведет переговоры с окружением футболиста, чтобы узнать, готов ли Эрнандес перейти в столичный клуб и при каких условиях.
Француз перешел в «Баварию» прошлым летом за 80 миллионов евро. Это рекордный по сумме трансфер мюнхенцев.
- Контракт Эрнандеса с «Баварией» рассчитан до 2024 года.
- В дебютном сезоне игрок из-за травм провел всего 14 матчей.
- Рыночная стоимость защитника – 56 миллионов евро.
Источник: Cadena SER
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