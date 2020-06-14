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    Cadena SER: «ПСЖ» начал переговоры с окружением Люки Эрнандеса

    «ПСЖ» интересуется защитником «Баварии» Люкой Эрнандесом, передает Cadena SER.

    Клуб находится в поисках замены Тиаго Силве, который покинет парижан по окончании сезона. «ПСЖ» уже ведет переговоры с окружением футболиста, чтобы узнать, готов ли Эрнандес перейти в столичный клуб и при каких условиях.

    Француз перешел в «Баварию» прошлым летом за 80 миллионов евро. Это рекордный по сумме трансфер мюнхенцев.

    • Контракт Эрнандеса с «Баварией» рассчитан до 2024 года.
    • В дебютном сезоне игрок из-за травм провел всего 14 матчей.
    • Рыночная стоимость защитника – 56 миллионов евро.

    Источник: Cadena SER

    Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8385

      Skull_Boy 1 час назад

      Да забирайте буду только рад

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