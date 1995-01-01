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    Азар, Родриго и Рамос – в стартовом составе «Реала» на матч с «Эйбаром»

    Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура Примеры «Реал»«Эйбар».

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Азар, Родриго, Бензема.

    Запасные: Альтубе, Ареола, Милитао, Эрнандес, Менди, Иско, Вальверде, Хамес Родригес, Браим Диас, Асенсио, Бэйл, Винисиус.

    «Эйбар»: Дмитрович, Соарес, Арбилья, Оливейра, Корреа, Альварес, Эспозито, Кристофоро, Орельяна, Де Бласис, Кике.

    Запасные: Йоэль Родригес, Бигас, Бургос, Куберо, Техеро, Анхель, Диоп, Инуи, Леон, Шарлес, Энрик, Кике.

    • Начало матча – в 20:30 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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