Азар, Родриго и Рамос – в стартовом составе «Реала» на матч с «Эйбаром»

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура Примеры «Реал» — «Эйбар».
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Азар, Родриго, Бензема.
Запасные: Альтубе, Ареола, Милитао, Эрнандес, Менди, Иско, Вальверде, Хамес Родригес, Браим Диас, Асенсио, Бэйл, Винисиус.
«Эйбар»: Дмитрович, Соарес, Арбилья, Оливейра, Корреа, Альварес, Эспозито, Кристофоро, Орельяна, Де Бласис, Кике.
Запасные: Йоэль Родригес, Бигас, Бургос, Куберо, Техеро, Анхель, Диоп, Инуи, Леон, Шарлес, Энрик, Кике.
- Начало матча – в 20:30 мск.
Источник: Бомбардир.ру