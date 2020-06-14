В Мексике с юным футболистом простились голом от его гроба. Мальчика застрелил полицейский

В Мексики попрощались с юным футболистом, который был застрелен полицейским. Видео доступно ниже.

Несколько десятков людей организовали гол убитого футболиста, забив мяч в пустые ворота от гроба.

Мексика граничит с США, где сейчас проходят столкновения полиции с гражданами из-за гибели задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.