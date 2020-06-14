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    В Мексике с юным футболистом простились голом от его гроба. Мальчика застрелил полицейский

    В Мексики попрощались с юным футболистом, который был застрелен полицейским. Видео доступно ниже.

    Несколько десятков людей организовали гол убитого футболиста, забив мяч в пустые ворота от гроба.

    Мексика граничит с США, где сейчас проходят столкновения полиции с гражданами из-за гибели задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

    Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2843

      alarm 29 минут назад

      даже в тарасофке до такого не додумались бы)

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