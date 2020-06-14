В Мексике с юным футболистом простились голом от его гроба. Мальчика застрелил полицейский

даже в тарасофке до такого не додумались бы)
В Мексики попрощались с юным футболистом, который был застрелен полицейским. Видео доступно ниже.
Несколько десятков людей организовали гол убитого футболиста, забив мяч в пустые ворота от гроба.
Мексика граничит с США, где сейчас проходят столкновения полиции с гражданами из-за гибели задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
Дичь месяца!Так в Мексике прощаются с юным футболистом, которого застрелил полицейский. pic.twitter.com/U4gZfmnImp— Рейтинг Букмекеров (@bookierating) June 14, 2020