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    «Краснодар» проведет лотерею среди владельцев абонементов

    «Краснодар» проведет лотерею для владельцев абонементов. В оставшихся матчах сезона РПЛ трибуны стадионов могут быть заполнены лишь на 10%.

    «Мы привыкли видеть наш стадион заполненным до предела и очень ценим поддержку болельщиков, но в данной ситуации вынуждены подчиниться необходимым медицинским ограничениям. Приоритет в получении права посещения игр получат владельцы сезонных абонементов. Но поскольку их количество в несколько раз превышает максимально допустимое число публики на трибунах, счастливчиков определит лотерея. ⠀⠀

    Механизм проведения лотереи в фотокарусели. Приносим извинения, что в связи с объективными обстоятельствами мы не можем допустить на домашние матчи всех желающих», – говорится в инстаграме клуба.

    • Южане сыграют свой первый матч после паузы 21 июня дома против «Динамо».
    • В турнирной таблице «Краснодар» идет на третьем месте.

    Источник: Инстаграм «Краснодара»

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