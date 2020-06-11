«Краснодар» проведет лотерею среди владельцев абонементов

«Краснодар» проведет лотерею для владельцев абонементов. В оставшихся матчах сезона РПЛ трибуны стадионов могут быть заполнены лишь на 10%.

«Мы привыкли видеть наш стадион заполненным до предела и очень ценим поддержку болельщиков, но в данной ситуации вынуждены подчиниться необходимым медицинским ограничениям. Приоритет в получении права посещения игр получат владельцы сезонных абонементов. Но поскольку их количество в несколько раз превышает максимально допустимое число публики на трибунах, счастливчиков определит лотерея. ⠀⠀

Механизм проведения лотереи в фотокарусели. Приносим извинения, что в связи с объективными обстоятельствами мы не можем допустить на домашние матчи всех желающих», – говорится в инстаграме клуба.