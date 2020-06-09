Н'Жи – о смерти Флойда: «Я понимаю, почему люди в Америке и в других странах вышли на улицы»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи высказался о смерти Джорджа Флойда при задержании полицейским.

«Я понимаю, почему люди в Америке и в других странах вышли на улицы. Справедливость должна быть восстановлена – мы не должны создавать друг другу проблемы. Никто не хочет такой жизни.

Подобное может исправить только лучшее воспитание – в таком случае все те, кто сейчас позволяет себе проявлять расизм, будут вести себя иначе. Уверен, никто не хочет быть расистом, но люди все равно начинают так думать. Нужно начать просвещаться, воспитывать в себе другие вещи, и тогда мы сможем это искоренить.

Безусловно, все жизни важны. Неважно, какого ты цвета – белый, черный, желтый или красный, все жизни важны. Но конкретно сейчас, в контексте произошедшего, нужно говорить про жизни темнокожих, потому что был убит черный парень. И справедливость должна быть восстановлена», – заявил футболист.