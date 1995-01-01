Егоров: «Динамо» получило на трансферы более 10 миллионов»

Ну на эту сумму вы точно укрепитесь!!! Да еще и три позиции!
Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, на какую сумму может рассчитывать «Динамо» в летнее трансферное окно. Москвичи уже очертили круг позиций для усиления.
«По моей информации, «Динамо» выделили достаточно серьезную сумму на трансферы – более 10 миллионов евро. Хотят укрепить три позиции: крайний полузащитник, центральный полузащитник и центральный защитник», – сказал инсайдер.
- «Динамо» идет в РПЛ шестым.
- В ближайшем туре москвичи сыграют с «Краснодаром».
- Сезон РПЛ возобновится 19 июня.