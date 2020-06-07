Егоров: «Динамо» получило на трансферы более 10 миллионов»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, на какую сумму может рассчитывать «Динамо» в летнее трансферное окно. Москвичи уже очертили круг позиций для усиления.

«По моей информации, «Динамо» выделили достаточно серьезную сумму на трансферы – более 10 миллионов евро. Хотят укрепить три позиции: крайний полузащитник, центральный полузащитник и центральный защитник», – сказал инсайдер.