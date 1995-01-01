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    Егоров: «Динамо» получило на трансферы более 10 миллионов»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, на какую сумму может рассчитывать «Динамо» в летнее трансферное окно. Москвичи уже очертили круг позиций для усиления.

    «По моей информации, «Динамо» выделили достаточно серьезную сумму на трансферы – более 10 миллионов евро. Хотят укрепить три позиции: крайний полузащитник, центральный полузащитник и центральный защитник», – сказал инсайдер.

    • «Динамо» идет в РПЛ шестым.
    • В ближайшем туре москвичи сыграют с «Краснодаром».
    • Сезон РПЛ возобновится 19 июня.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +6058

      Сильвербой 36 минут назад

      Ну на эту сумму вы точно укрепитесь!!! Да еще и три позиции!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +719

      кто там 1 час назад

      Ничему жизнь не учит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16949

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Баснословное бабло! Теперь ПФЛ у Динамо в кармане.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      Фанат Рубина 2 часа назад

      УЕФА алло может бан выдадите этому клубу...
      Были бы мы это сразу бы придрались!!

      0
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      Рейтинг: +3322

      Борат > Фанат Рубина 1 час назад

      Вам дорога в пердив и расформирование ! Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1659

      neim > Фанат Рубина 1 час назад

      А ты кляузу напиши, может и проканает. Да и весь футбольный мир тебе благодарен будет.

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      Рейтинг: +50

      Руслан ДСЛЦЗ 2 часа назад

      Походу нашли схему для обхода ффп))

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