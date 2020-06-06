Игроки «Краснодара» почитали Пушкина в день его рождения

почитали) лол
на камеру каждый сказал 1 строчку, которую, видимо, целый час учил до этого)
Футболисты «Краснодара» отметили день рождения Александра Пушкина чтением его стихотворения. Видео доступно ниже.
Строчки зачитали в том числе легионеры – в частности, Виктор Классон и Кристоффер Ольссон.
- Пушкин родился в 1799 году в Москве.
- «Краснодар» в РПЛ идет третьим.
- Ближайший официальный матч южане проведут против «Динамо».
Сегодня отмечаем двойной праздник – день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина⠀А заодно передаeм привет Мы знаем, что вы скучали pic.twitter.com/w7rCKG0XXy— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 6, 2020