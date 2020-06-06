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    Игроки «Краснодара» почитали Пушкина в день его рождения

    Футболисты «Краснодара» отметили день рождения Александра Пушкина чтением его стихотворения. Видео доступно ниже.

    Строчки зачитали в том числе легионеры – в частности, Виктор Классон и Кристоффер Ольссон.

    • Пушкин родился в 1799 году в Москве.
    • «Краснодар» в РПЛ идет третьим.
    • Ближайший официальный матч южане проведут против «Динамо».

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10129

      Cules2013 2 минуты назад

      почитали) лол
      на камеру каждый сказал 1 строчку, которую, видимо, целый час учил до этого)

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