Игроки «Краснодара» почитали Пушкина в день его рождения

Футболисты «Краснодара» отметили день рождения Александра Пушкина чтением его стихотворения. Видео доступно ниже.

Строчки зачитали в том числе легионеры – в частности, Виктор Классон и Кристоффер Ольссон.

Пушкин родился в 1799 году в Москве.

«Краснодар» в РПЛ идет третьим.

Ближайший официальный матч южане проведут против «Динамо».