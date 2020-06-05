«Почта России» заплатит более 7 миллиардов рублей за аренду помещений на стадионе ЦСКА

200000 рублей за 1 кв. метр в год??????
Такого не бывает!!!! Такие цены за аренду могут быть только в раю...
Стали известны подробности аренды помещений на стадионе ЦСКА акционерным обществом «Почта России».
Компания взяла в аренду офисные помещения и помещения под парковку на футбольной арене общей площадью 37 тысяч квадратных метров.
Сумма сделки составила 7 миллиардов 13 миллионов российских рублей.
Срок аренды рассчитан на пять лет. Ранее «Почта России» сообщала, что арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года после его ремонта и отделки.