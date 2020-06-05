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    «Почта России» заплатит более 7 миллиардов рублей за аренду помещений на стадионе ЦСКА

    Стали известны подробности аренды помещений на стадионе ЦСКА акционерным обществом «Почта России».

    Компания взяла в аренду офисные помещения и помещения под парковку на футбольной арене общей площадью 37 тысяч квадратных метров.

    Сумма сделки составила 7 миллиардов 13 миллионов российских рублей.

    Срок аренды рассчитан на пять лет. Ранее «Почта России» сообщала, что арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года после его ремонта и отделки.

    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1748

      rash1959 1 час назад

      200000 рублей за 1 кв. метр в год??????
      Такого не бывает!!!! Такие цены за аренду могут быть только в раю...

      2
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      Рейтинг: +1957

      "supermax" > rash1959 33 минуты назад

      ну у нас то бывает...надо же еще "попилить"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +502

      Andrew01 > rash1959 5 минут назад

      там же сумма за 5 лет, в месяц получается примерно 3200 за м2, не знаю для Москвы может это нормальная цена

      0
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      Рейтинг: +696

      Тони Монтана Б 2 часа назад

      Лучше бы работникам почты зарплату повысили...

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