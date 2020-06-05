«Почта России» заплатит более 7 миллиардов рублей за аренду помещений на стадионе ЦСКА

Стали известны подробности аренды помещений на стадионе ЦСКА акционерным обществом «Почта России».

Компания взяла в аренду офисные помещения и помещения под парковку на футбольной арене общей площадью 37 тысяч квадратных метров.

Сумма сделки составила 7 миллиардов 13 миллионов российских рублей.

Срок аренды рассчитан на пять лет. Ранее «Почта России» сообщала, что арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года после его ремонта и отделки.