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    Ди Мария: «Я рад, что не перешел в «Барселону» в 2017 году»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о сорвавшемся переходе в «Барселону» три года назад.

    «Я был очень счастлив в Париже, но люди в клубе в то время говорили мне некоторые вещи, которые в итоге оказались ложью. «Барса» пыталась переманить меня. Клубы вели переговоры, но в итоге «ПСЖ» отказался меня продавать и на этом все закончилось.

    Та ложь меня сильно раздражала, но, в конце концов, я рад, что не ушел. Прямо сейчас я очень счастлив в Париже. Хочу завершить в «ПСЖ» свой европейский этап карьеры. Это единственное, о чем я думаю», – сказал аргентинец.

    • «ПСЖ» купил Ди Марию в августе 2015 года у «Манчестер Юнайтед».
    • С тех пор хавбек провел 217 матчей в составе парижан, в которых забил 80 голов и сделал 90 ассистов.
    • Контракт 32-летнего игрока с клубом истекает следующим летом.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10129

      Cules2013 2 часа назад

      Согласен. Он не из тех игроков, кто бы потянул Барсу. В ПСЖ он один из королей, а в Барсе был бы просто один из игроков. Многие на этом погорели.

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