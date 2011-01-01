Ди Мария: «Я рад, что не перешел в «Барселону» в 2017 году»

Согласен. Он не из тех игроков, кто бы потянул Барсу. В ПСЖ он один из королей, а в Барсе был бы просто один из игроков. Многие на этом погорели.
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о сорвавшемся переходе в «Барселону» три года назад.
«Я был очень счастлив в Париже, но люди в клубе в то время говорили мне некоторые вещи, которые в итоге оказались ложью. «Барса» пыталась переманить меня. Клубы вели переговоры, но в итоге «ПСЖ» отказался меня продавать и на этом все закончилось.
Та ложь меня сильно раздражала, но, в конце концов, я рад, что не ушел. Прямо сейчас я очень счастлив в Париже. Хочу завершить в «ПСЖ» свой европейский этап карьеры. Это единственное, о чем я думаю», – сказал аргентинец.
- «ПСЖ» купил Ди Марию в августе 2015 года у «Манчестер Юнайтед».
- С тех пор хавбек провел 217 матчей в составе парижан, в которых забил 80 голов и сделал 90 ассистов.
- Контракт 32-летнего игрока с клубом истекает следующим летом.