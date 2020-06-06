Ди Мария: «Я рад, что не перешел в «Барселону» в 2017 году»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о сорвавшемся переходе в «Барселону» три года назад.

«Я был очень счастлив в Париже, но люди в клубе в то время говорили мне некоторые вещи, которые в итоге оказались ложью. «Барса» пыталась переманить меня. Клубы вели переговоры, но в итоге «ПСЖ» отказался меня продавать и на этом все закончилось.

Та ложь меня сильно раздражала, но, в конце концов, я рад, что не ушел. Прямо сейчас я очень счастлив в Париже. Хочу завершить в «ПСЖ» свой европейский этап карьеры. Это единственное, о чем я думаю», – сказал аргентинец.