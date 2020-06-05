Экс-капитан Пирри: «Большое количество игр подряд в пользу «Реалу», потому что их состав лучше, чем у «Барселоны»

Экс-капитан «Реала» Хосе Мартинес Санчес известный как Пирри, заявил, что у его бывшего клуба есть преимущество над «Барселоной» в борьбе за чемпионство.

«Большое количество игр подряд скорее в пользу «Реалу», потому что их состав лучше, чем у «Барселоны».

Ситуация схожа с началом сезона. «Реал» имеет преимущество за счет глубины и качества состава», – заявил Пирри.