Экс-капитан Пирри: «Большое количество игр подряд в пользу «Реалу», потому что их состав лучше, чем у «Барселоны»

Экс-капитан «Реала» Хосе Мартинес Санчес известный как Пирри, заявил, что у его бывшего клуба есть преимущество над «Барселоной» в борьбе за чемпионство.
«Большое количество игр подряд скорее в пользу «Реалу», потому что их состав лучше, чем у «Барселоны».
Ситуация схожа с началом сезона. «Реал» имеет преимущество за счет глубины и качества состава», – заявил Пирри.
- «Барселона» сыграет первый матч 13 июня против «Мальорки» на выезде.
- «Реал» дома сыграет с «Эйбаром» 14 июня.
- Пирри сыграл 561 матч в составе «Реала».
Источник: Marca