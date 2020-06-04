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    Экс-капитан Пирри: «Большое количество игр подряд в пользу «Реалу», потому что их состав лучше, чем у «Барселоны»

    Экс-капитан «Реала» Хосе Мартинес Санчес известный как Пирри, заявил, что у его бывшего клуба есть преимущество над «Барселоной» в борьбе за чемпионство.

    «Большое количество игр подряд скорее в пользу «Реалу», потому что их состав лучше, чем у «Барселоны».

    Ситуация схожа с началом сезона. «Реал» имеет преимущество за счет глубины и качества состава», – заявил Пирри.

    • «Барселона» сыграет первый матч 13 июня против «Мальорки» на выезде.
    • «Реал» дома сыграет с «Эйбаром» 14 июня.
    • Пирри сыграл 561 матч в составе «Реала».

    Источник: Marca

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