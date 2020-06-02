ФИФА – о жестах в поддержку Флойда: «Нужно руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст»

В ФИФА высказали позицию о игроках, выражающих скорбь погибшему в США афроамериканцу Джорджу Флойду.
«ФИФА полностью понимает всю глубину чувств и переживаний, выраженных многими футболистами в свете трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда.
Применение правил игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст», – заявили в ФИФА.
- Санчо за показ майки с надписью «правосудие за Джорджа Флойда» получил желтую предупреждение.
- Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
- В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.
Источник: Associated Press