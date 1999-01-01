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    ФИФА – о жестах в поддержку Флойда: «Нужно руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст»

    В ФИФА высказали позицию о игроках, выражающих скорбь погибшему в США афроамериканцу Джорджу Флойду.

    «ФИФА полностью понимает всю глубину чувств и переживаний, выраженных многими футболистами в свете трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда.

    Применение правил игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст», – заявили в ФИФА.

    • Санчо за показ майки с надписью «правосудие за Джорджа Флойда» получил желтую предупреждение.
    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Источник: Associated Press

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1805

      neveldomha 24 минуты назад

      Идиотское шоу. Че то я не видел на футболке Санчо ни одной писульки - "правосудие за народ Камеруна, Южного Судана, ***** и т.д." А там каждый день погибает сотни чернокожих. Но всем пох. Ведь афроамериканца грохнули в Великой Пиндосии. Это же возмутительно. А вот в Африке можно убивать тысячами....

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      Рейтинг: +6

      ivanovale 47 минут назад

      Народ! Короче есть база где собраны все давалки и шалавы страны (там множество компромата: фотки, видео, где и с кем спала... ), так я и спалил измену своей девушки. Советую проверить свою или снять девку пока сервис бесплатный, вот ссылка ---- https://bit.vodka/davalka

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      Рейтинг: +222

      Puddle 1 час назад

      Кстати, известное соревнование под названием "Спартакиада" переименовали в "Дезеувщина"

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