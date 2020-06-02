GFFN: Ди Мария страдает от бессонницы и депрессии из-за отсутствия футбола

У полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии возникли проблемы из-за длительной паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, аргентинец начал страдать от бессонницы, а также беспокойства и даже временной депрессии.

Неназванный врач парижан, будучи обеспокоенным происходящим с футболистом, связался с руководством клуба по этому поводу.

Члены семьи Ди Марии также взволнованы появившимися симптомами – они сравнивают поведение хавбека с зомби.