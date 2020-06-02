GFFN: Ди Мария страдает от бессонницы и депрессии из-за отсутствия футбола

У полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии возникли проблемы из-за длительной паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, аргентинец начал страдать от бессонницы, а также беспокойства и даже временной депрессии.
Неназванный врач парижан, будучи обеспокоенным происходящим с футболистом, связался с руководством клуба по этому поводу.
Члены семьи Ди Марии также взволнованы появившимися симптомами – они сравнивают поведение хавбека с зомби.
- В последний раз игрок ПСЖ выходил на поле 11 марта.
- Сезон во Франции из-за пандемии завершили досрочно.
Источник: Get French Football News