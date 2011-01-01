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    GFFN: Ди Мария страдает от бессонницы и депрессии из-за отсутствия футбола

    У полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии возникли проблемы из-за длительной паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

    Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, аргентинец начал страдать от бессонницы, а также беспокойства и даже временной депрессии.

    Неназванный врач парижан, будучи обеспокоенным происходящим с футболистом, связался с руководством клуба по этому поводу.

    Члены семьи Ди Марии также взволнованы появившимися симптомами – они сравнивают поведение хавбека с зомби.

    • В последний раз игрок ПСЖ выходил на поле 11 марта.
    • Сезон во Франции из-за пандемии завершили досрочно.

    Источник: Get French Football News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15454

      sssrspartak 22 минуты назад

      да уж!пандемия поражает не только легкие,она косвенно поражает нервную систему и мозг!

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