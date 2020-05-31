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    Азар и Асенсио восстановились после травм. Испанец не играл с июля

    Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио восстановился после разрыва крестообразной связи колена, пишет Marca. Игрок получил травму в июле прошлого года.

    Также к полноценным тренировкам приступил хавбек «Реала» Эден Азар, он травмировался в феврале.

    • «Реал» идет вторым в турнирной таблице Примеры.
    • Оба игрока участвовали в чемпионате мира-2018.
    • Возобновление Примеры намечено на вторую декаду июня.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10089

      Cules2013 1 час назад

      По сути на год выбыл. Офигеть. Помню, как он одно время такие голы красивые забивал, один за другим буквально. Посмотрим, каким он будет после травмы.

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