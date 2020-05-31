Азар и Асенсио восстановились после травм. Испанец не играл с июля

По сути на год выбыл. Офигеть. Помню, как он одно время такие голы красивые забивал, один за другим буквально. Посмотрим, каким он будет после травмы.
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио восстановился после разрыва крестообразной связи колена, пишет Marca. Игрок получил травму в июле прошлого года.
Также к полноценным тренировкам приступил хавбек «Реала» Эден Азар, он травмировался в феврале.
- «Реал» идет вторым в турнирной таблице Примеры.
- Оба игрока участвовали в чемпионате мира-2018.
- Возобновление Примеры намечено на вторую декаду июня.