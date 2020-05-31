Азар и Асенсио восстановились после травм. Испанец не играл с июля

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио восстановился после разрыва крестообразной связи колена, пишет Marca. Игрок получил травму в июле прошлого года.

Также к полноценным тренировкам приступил хавбек «Реала» Эден Азар, он травмировался в феврале.