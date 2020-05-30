Егоров – о показе РПЛ: «Основной вариант – трансляция на федеральном канале «Матч ТВ» трех матчей в туре»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, как планируется показывать остаток сезона РПЛ. Он возобновится 21 июня.

«Основной вариант: «Матч ТВ» увеличит количество трансляций на общедоступном федеральном канале. По охвату он ниже, чем Первый канал. Планируется показывать на основном «Матч ТВ» три матча в туре», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».