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    Егоров – о показе РПЛ: «Основной вариант – трансляция на федеральном канале «Матч ТВ» трех матчей в туре»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, как планируется показывать остаток сезона РПЛ. Он возобновится 21 июня.

    «Основной вариант: «Матч ТВ» увеличит количество трансляций на общедоступном федеральном канале. По охвату он ниже, чем Первый канал. Планируется показывать на основном «Матч ТВ» три матча в туре», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • В чемпионате с отрывом лидирует «Зенит».
    • По словам Егорова, на текущий момент Первый канал не планирует показывать оставшиеся матчи сезона РПЛ.
    • Чемпионат прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.05.2020 21:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3196

      Борат 4 часа назад

      Главное чтобы за пищевик было очень стыдно !
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: -235

      Бoрат > Борат 2 часа назад

      Главное в твоей жизни - сосать дольше и что бы пихали дальше . Гыгыгы .

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